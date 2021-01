CAMPAGNE DE DENEIGEMENT :

LES SOLDATS DE LA NEIGE

DE LA DPETLE MOBILISES POUR ASSURER LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION

DANS LE RESEAU ROUTIER D’IFRANE

L’Hiver 2021 s’installe d’ores et déjà de la manière la plus attendue par tout un chacun concerné la question de l’eau, du tourisme, de l’agriculture et du développement de la région de l’Atlas en général et de la province d’Ifrane en particulier et c e, avec des tempête de neige enregistrées partout dans le Moyen Atlas et notamment dans les localités d’Imouzzer, Ifrane, Michlifen, Azrou, El Hajeb, Midelt et Boulemane et Mrirt entre autres localités .

En effet ; les journées du Samedi, dimanche et lundi ont connu d’importantes chutes de neige qui se sont abattues sur la province d’Ifrane et sa Région du Moyen Atlas pour atteindre des hauteurs allant de 20 cm enregistrés à AZROU à 65 cm et plus par endroit à Ifrane et plus de 70 cm à Michlifen, Habri et dans la région de Timahdite.

Pour faire face à ces importantes chutes de neige qui se sont abattues durant ce week-end prolongé du 09 au 11 janvier sur la région et qui ont bloqué momentanément la circulation routière au niveau du Réseau routier de la province d’Ifrane; les équipes de viabilité hivernale relevant de la Direction provinciale de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau d’Ifrane (DPETLE), ainsi que les autorités locales se sont mobilisés dès les premières chutes de neige du samedi 09 janvier pour engager les travaux de déneigement des 600 km de routes enneigées sur les 740 km que compte le réseau routier provincial.

Pour se faire, les services de déneigement au niveau de la province d’Ifrane qui ont préparé le dispositif nécessaire aux interventions en coordination avec les différents services concernés ; ont mobilisé 24h/24h ; des ingénieurs d’état et des techniciens en plus de près de 20 chauffeurs d’engins de déneigement pour assurer les opérations de la viabilité hivernale de cette année et toute la logistique dont dispose le parc d’engins appropriés qui compte 12 camions à étrave (chasse-neige), Trois chargeuses, une niveleuse et cinq fraises.

Pour le jeune technicien chargé de l’opération de déneigement au niveau de la RN 08 reliant Azrou à Ifrane, Mr Amine Senhaji , la direction intervient pour assurer pour assurer la sécurité des citoyens utilisateurs des routes enneigées moyennant des convois et des engins mis en place pour assurer cette sécurité routière. Mon role en tant que technicien ici est de coordonner entre les équipes de déneigement et de s’assurer et vérifier l’état de la route pour décider de son ouverture par convoi ou pas ou bien de sa fermeture a-t-il ajouté.

Devant les différentes contraintes rencontrées lors des opérations de déneigement qui sont essentiellement et souvent liés au manque de sensibilisation des utilisateurs des routes aux dangers des routes enneigées et des opérations de déneigement qui leur sont associées et qui n’ont aucun respect ni pour le code de la route ni pour les responsables des différentes opérations de viabilité hivernale notamment au niveau des barrières de neige barrant les Routes devant la circulations des véhicules pour la sécurité et le bien être des utilisateurs du réseau routier enneigé, le Jeune Amine Senhaji lance un appel aux utilisateurs des routes enneigées et ce, on les conseillant de s’assurer de l’état mécanique de leurs véhicules avant de prendre la route pour le voyage vers les zones montagneuses et de bien suivre les conseils des autorités compétentes et des agents du ministère de l’équipement.

A noter qu’à l’heure où nous acheminons notre reportage à la rédaction du journal (Lundi 11 janvier soir) ; l’état des routes au niveau de la province d’Ifrane étaient comme ci-après détaillé : La Route National 08 reliant Azrou à Immouzer du Kandar via Ifrane est libre et interdite aux Semi-Remorques, la Route Régionale 707 reliant El Hajeb à Ifrane et Libre interdite aux Semi-remorques et interrompue entre Ifrane et Boulmane, La Route Nationale 13 reliant Azrou à Timahdite et Timahdite Ait Ouffella est interrompue mais libre interdite au Semi-Remorque entre Azrou à El Hajeb.

Mohammed Drihem