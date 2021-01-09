رسميا وادو خارج أسوار المولودية

في تطور مفاجئ اصدر المكتب المديري لفريق المولودية الوجدية جاء فيه بالحرف » ينهي المكتب المديري لمولودية الوجدية فرع كرة القدم ، انه قد تم الانفصال قانونيا عن السيد عبدالسلام وادو مدرب الفريق الاول لهدا النادي » وكان الرئيس محمد هوار قد اعلن امس الجمعة في ندوة عقدها ، أنه منح وادو مهلة 24 ساعة، قبل اتخاذ قرار إقالة وادو للتوقيع على شروط جديدة أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

وقال في الندوة الصحفية – والتي قاطعها مجموعة من الاعلاميين- ان المدرب عبدالسلام وادو كان قد اتصل برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبمبادرة من فوزي لقجع تم عقد لقاء ثلاثي، حددت فيه شروا جديدة، تمثلت في تقليص مدة العقد من 4 سنوات إلى سنة واحدة قابلة للتجديد، مع اشرافه فقط على الفريق الاول لكرة القدم ، اضافة الى تحويل منحة السكن والسيارة في الأجرة الشهرية، وإصلاح أخطاء المدرب ، وتحقيق نتائج تعيد الفريق إلى المراكز المتقدمة الا ان المدرب – حسب ما اكده هوار – امتنع عن امضاء مشروع الاتفاقية المتضمنة للعقد الجديد المقترح…

وعلى ما يبدو من خلال هدا الانفصال ان المدرب وادو قد رفض المقترحات التي قدمت له ، ليبقى التساؤل قائما حول نقطة – مبهمة – جاءت في البلاغ ان هدا الانفصال تم » قانونيا » علما ان وادو لا زال متشبثا بالعقد الدي امضاه لمدة اربع سنوات … و في سياق كلامه كان هوار قد اشار خلال الندوة انه بإمكانه اللجوء في اية لحظة الى خطة B ، في اشارة الى التعاقد مع مدرب آخر….

ع.البدوي