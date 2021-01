« L’agent causal d’une pandémie coléreuse »

Dr BEN YAICH Mohamed

Chaque maladie soit infectieuse ou contagieuse a son agent causal pour ce fait , plutôt un hôte intermédiaire qui facilite la transmission d’une telle ou telle maladie.

La colère embellie de haine et agression prévaricatrice, provocatrice, a un de ces agents le plus grave, précisément à l’échelon psychique et éthique.

La partie positive de notre colère proviendrait, d’abord, d’envie de vivre et continuer, c’est un moyen protecteur de base ,qui nous permet d’établir l’ordre et instaurer la stabilité dans notre vie , soit individuelle ou collective.

Pourtant, lorsque la colère dépasse ses limites en allant franchir le seuil de la nécessité, elle deviendrait un ogre qui risque d’avaler et dévorer tout l’entourage sans exception. C’est un prédateur en premier choix.

Revenons à notre objectif pour affirmer que la colère est un désir de se réjouir seul dans un domaine indépendant. ceci sera limité suivant les besoins dont il se dispose un tel ou tel individu .les besoins se varient selon les jumelles visionnaires, et les tarifs s’augmentent en nombre et genre . cette série va se compliquer tant qu’on est près à suivre et emboiter le talon d’envie , jusqu’à devenir téméraire et avide de nature .

L’envie expansionniste chez l’homme persiste en général, que chacun d’entre nous ne puisse dire le contraire, même s’il fait semblant d’un pieux, probe, indifférent au monde. Cela n’est que des apparences à contre cœur, c’est parce que vous jouer contre votre instinct de vivre et continuer.

Pour être , ainsi, raisonnable et réelle ; on devrait suivre les principes nécessaires pour obtenir l’équilibre équitable entre l’envie individuelle et ses obligations collectives , d’où le partage des sentiments et agréments serait indispensable.

L’agent principal qui serait en cause de cette maladie psychique, et affection infectieuse, c’est le fait de se repousser mutuellement pour se déplacer confortablement sur un territoire en possession.

Il n’y a donc qu’une seule hypothèse : « si je vous pousse de force je te prive, si tu me repousse de la même manière tu me prive aussi ». Pour gagner le sort il faudrait utiliser la force afin d’éliminer ou exterminer l’un contre autre, le plus fort sera donc le gagnant et le détenteur du monopole. Cette situation arrive souvent chez les individus tant que les états et grandes sociétés.

La paix ou la guerre dépend de cet agent causal qui est « le repousse du repousse », pour écarter et délibérer le chemin afin de laisser le plus fort de passer avec fierté et gloire vaniteux. A ce point là , l’envie embellie d’obscurité et u mal ; comme agent causal en mutation, commence de s’évoluer et se propager .comment faire donc pour le vacciner et le stopper ? cela exige une expertise et un traitement de haute qualité qu’ont doive l’invoquer immédiatement.

Le meilleur moyen d’en sortir et ne pas être piégé c’est d’amplifier notre conscience et d’évaluer la conception de notre contentement, avec une très forte méditation prestigieuse, afin d’élargir l’espace de notre possession réelle, qui ne serait que la satisfaction : « Se contenter de ce que l’on a, voilà un trésor inépuisable ».

Laisser l’envie s’amplifier d’une telle ascension sans arrêt, se serait comme une tempête qui vient de traverser deux fenêtres ouvertes face à face, que rien ne puisse l’empêcher de souffler ou siffler.