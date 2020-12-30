إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنتين النهائيتين للسلكين الابتدائي والثانوي-الإعدادي في الموعد المعلن عنه سلفا

الأربعاء 30 دجنبر، 2020

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، يوم الأربعاء ، عن إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020 -2021.

ووفقا لمذكرة للوزارة، فإن هذا القرار يأتي إلحاقا بالمذكرة الصادرة بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي 2020-2021، واعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة ارتباطا مع جائحة كوورنا. وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزتات التي يستند إليها النظام التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، وتبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميدات والتلاميد ومختلف اامتدخلين في العمليات ذات الصلة،

وجاء في البلاغ إنه « تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي- الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة اللدراسية 2020-2021 ».

وقالت الوزارة إنها ستوافي لاحقا بالإجراءات المترتبة عن هذا القرار والتي سيتم تحديدها في ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة.

(ومع 30/12/2020)