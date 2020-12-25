شركة سامسونغ المغرب و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تكافئان أفضل مبادرات TelmidTice 2020

تمنح سامسونغ المغرب ووزارة التعليم الوطني، للتدريب المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي أفضل مبادرات TelmidTice 2020.

وتم تنظيم منتدى افتراضي بهدف إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى إنتاج تطبيقات تعليمية في سياق التعليم من خلال منصة التعلم الإلكتروني TelmidTice، التي تتيح الوصول إلى المعلومات والتعليم عبر الإنترنت.

وتم مكافأة 27 مبادرة يقودها فريق من المفتشين والمعلمين من المدرسة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الابتكار وتحفيز تطوير المحتوى النوعي من خلال الأطر التعليمية ودعم المعلمين والطلاب من خلال الاعتماد على شهادة « TelMid-TICE2020 » المشتركة لشركة سامسونغ والوزارة.

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بيان صحفي

– 27 مبادرة أشرفت عليها مجموعة من المفتشين والمعلمين من القطاع العمومي تمت مكافأتها، بالإضافة إلى 10 فائزين في مسابقة » BestApp Tab » و17 فائزاً في مسابقة « TelmidTice »،

– خلال فترة الوباء، تم تطوير آلاف المحتويات التعليمية والتوجيهية ونشرها على منصة «TelmidTice» من قبل مئات المعلمين والمعلمات،

الدار البيضاء، 24 ديسمبر 2020،

نظمت سامسونغ المغرب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لقاء افتراضيا لمكافأة مبادرات إنتاج التطبيقات التعليمية الرقمية في سياق التعليم من خلال منصة التعليم الإلكتروني «TelmidTice». يهدف هذا الإجراء إلى دعم الأساتذة و التلاميذ من خلال الاعتماد على شهادة « Telmid-TICE2020″ المشتركة بين سامسونج والوزارة، وذلك بهدف تشجيع الابتكار وتحفيز تطوير المحتويات النوعية من قبل الأطر التربوية.

منصة في خدمة التعليم والتعليم الرقمي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و سامسونغ المغرب المتعلقة ببوابة «TelmidTice» التي تم إنشاؤها سنة 2018 كجزء من تنفيذ رؤية الوزارة الاستراتيجية 2015-2030، وخاصة الرافعة الرابعة عشرة المتعلقة بتطوير النظام التعليمي وتعزيز قدرات الطلاب في تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة، تساهم سامسونغ المغرب في هذا المشروع من خلال آلية تحفيز المعلمين والأساتذة المشاركين.

تمت هذه المبادرة على مرحلتين. في المرحلة الأولى يتم الانتقاء الأولي و عرض المشاريع المقدمة من طرف المشاركات والمشاركين من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على لجان تخصصية في المجال التقنيي والبيداغوحي والقيمي، يشرف عليها المختبر الوطني للموارد الرقمية والمركز المغربي-الكوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم، بمديرية مشروع GENIE ».

ثم المرحلة الثانية يتم التواصل مع المعنيات والمعنيين بإدراج الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم قصد إدراجها وتحيين مشاريعهم في صيغتها النهائية ليتم قبولها ونشرها وتقاسمها عبر المنصات الرقمية للمساهمة في تجويد تعلمات المتعلمات والمتعلمين.

مكافآت و تحفيزات اعترافا بجهود الأساتذة والأستاذات

خلال هذا الحفل، أعربت سامسونغ المغرب عن رغبتها في مكافأة الأساتذة والأستاذات الذين ساهموا في إغناء المنصة من خلال إنتاج وتحميل المحتويات التعليمية على أساس تطوعي. ويقول يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية: « يساهم شريكنا سامسونغ المغرب، منذ عام 2018 في دعم المنافسة المتعلقة بتطوير محتويات خاصة بتطبيقات الهواتف المحمولة والحزم التعليمية لإثراء قاعدة بيانات المحتوى التعليمي والرقمي، والتي يتم نشرها ومشاركتها على منصات التعليم الوطنية ».

وبالفعل، فقد أبدت الأطر التربوية في مختلف الأكاديميات في المملكة التزامًا قويًا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي الممتدة بين مارس ويوليوز 2020، حيث تمت مكافأة 27 مبادرة أشرف عليها مجموعة من المفتشين و الأساتذة، من طرف سامسونغ المغرب. كما أنه في أعقاب المنافسة التي أطلقت قبل بضعة أشهر من قبل سامسونج المغرب ووزارة التعليم، تم تتويج 10 فائزين في مسابقة « « Best Tab App ، بالإضافة إلى 17 فائزا في مسابقة «TelmidTice» للجودة العالية لمحتوياتهم.

و قد سمح الالتزام اللا مشروط من جانب سامسونغ المغرب ومئات المعلمين والمعلمات بتوفير المحتويات التربوية الدراسية اللازمة لاستمرار التعليم للملايين من التلاميذ المغاربة من خلال منصة TelmidTice التي سجلت عددا قياسيا من الزيارات خلال هذه الفترة، و كذلك عبر بث القنوات التلفزية كجزء من المنظومة التي وضعتها الوزارة.

سامسونغ المغرب، التزام مستمر من أجل تطوير التعليم في المغرب

و قال جون آن، رئيس سامسونج للإلكترونيات المغرب إنه على مدى السنوات الستة الماضية، وضعت شركة سامسونغ المغرب التعليم على رأس أولوياتها من خلال تكريس ما يقرب من 80% من ميزانيتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات. من عام 2014 إلى عام 2016، قامت سامسونغ المغرب بتجديد 65 غرفة معلوميات وتجهيزها في المؤسسات العامة في مناطق مختلفة من المملكة. في عام 2015، أطلقت الشركة برنامج « SAMSUNG SMART SCHOOL »لتشجيع استخدام الأجهزة اللوحية في المدارس. وأضاف: « في عام 2018، قررت سامسونغ تركيز اهتمامها على تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، وفي هذا الإطار يدخل دعمنا لمشروع TelmidTice الطموح ».

وتهدف كل هذه الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الوطني و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة سامسونغ المغرب إلى تعزيز قدرات الأساتذة والأستاذات، التلاميذ في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية.

و تؤكد سامسونغ المغرب التزامها من أجل تطوير التعليم في المغرب وتصميمها على مواصلة دعم المشاريع التي تقودها الوزارة، من أجل المساهمة بفعالية في إعداد المعلمين والمعلمات، الأساتذة والأستاذات و التلاميذ لعالم اليوم.

حول شركة Samsung Electronics Co.، Ltd.

تلهم سامسونج العالم وتشكل المستقبل بأفكار وتقنيات تحويلية. تعيد الشركة تعريف عالم أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الرقمية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة LSI والمسبك وحلول LED. للحصول على أحدث الأخبار، تفضلوا بزيارة الفضاء الرقمي لسامسونج على http://news.samsung.com .