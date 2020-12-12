حملتين مليونيتين بترديد ” عاش الملك محمد السادس ” و ” الصحراء مغربية ” بكل لغات العالم (فيديو)

بوشرت وبحماس قل نظيره حملتين مليونيين وبكل لغات وجنسيات العالم يشارك فيها مواطنون مغاربة ونظراءهم من مغاربة العالم بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وأمريكية لترديد شعارين عزيزين ” عاش الملك محمد السادس ” و ” الصحراء مغربية “.

وتهدف الحملتان المليونيتان إلى تذكير كل الفعاليات ومعها المنتظم الدولي بالمسيرة المولوية السامية التي تعتمد السلم والتعايش وبمنظومة قيم إنسانية لإعادة بناء هذه العلاقات ، وهو ما نتجت عنه سياسة حكيمة تستشرف المستقبل الذي جاءت به التحولات الإقليمية والمحلية الجديدة للقطع مع الموروث القديم وكل تمظهرات الصراعات ذات النزوعات المتطرفة والاستئصالية.

إن الانتصارات الديبلوماسية لجلالة الملك وحضوره الشخصي والقوي في المنتديات الدولية ولتدخلاته الحازمة والإنسانية نصره الله في القضايا المصيرية لشعبه تؤكدان أننا أمام مرحلة زاهرة من حكم المغرب تعتمد الجدية والمرونة، وتستند إلى تراكمات الشعب المغربي في علاقاته بمحيطه الإقليمي والدولي نتج عنها اعتراف رئاسي أمريكي بمغربية الصحراء واحقية المغرب على أراضيه الصحراوية بمرسوم رئاسي وقغه أمس الرئيس الأمريكي دولاند ترامب.

إنها صورة مركبة لعهد الوفاء والبيعة من المغاربة لملكهم في استمرار لثورة الملك والشعب وهو كذلك اعتراف دولي بالجهود التي يبذلها جلالة الملك وبدوره التاريخي والريادي في رسم معالم خارطة علاقات دولية تخدم الإنسانية بدرجة أولى وتستحضر قيم التعايش والتعاون.

الحملة المليونية بترديد الصحراء مغربية بكل لغات وجنسيات العالم ستتمخض عنها توجيه رسائل إلى كل من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي و جامعة الدول العربية ، رسائل ستكون بمثابة دليل آخر على أن الصحراء مغربية إجماع جميع لغات وحنسيات العالم

مسك ختام الحملتين سيكون التغني من خلال ملحمتين وطنيتين في حمولتيهما ودوليتين في أبعادهما ، ب ” عاش الملك محمد السادس ” و ” الصحراء مغربية ” بكل لغات العالم .

هذا وستباشر اتصالات مع شعراء وملحنين للتعاون من أجل إنجاز هذا العملي الفني ذات البعد الدولي .

وللمشاركة في هاتين الحملتين المليونيتين المرجو إرسال فيديوهاتكم على الواتساب على الرقم . 00212633269052 أو مباشرة على الخاص في حساب أنستغرام .

# حملة_مليونية_بترديد_عاش_الملك_محمد_السادس_بكل_لغات_العالم

https://www.instagram.com/3ash_al_malik_in_all_languages/…

#حملة_المليون_الصحراء_مغربية_بكل_اللغات

https://www.instagram.com/s7ra_ma4ribia_in_all_languages/…

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المصدر bladioline