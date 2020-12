KHENIFRA : 324 MDH POUR AMELIORER LE NIVEAU DE SERVICE ET DE SECURITE SUR LE RESEAU ROUTIER DE LA PROVINCE

Dans le cadre des grands efforts déployés par le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau en vue d’améliorer le niveau de service et de sécurité sur le réseau routier national notamment au niveau de la Province de Khénifra ; cette dernière a connu en 2020 le lancement de 14 projets routiers dont 09 sont réalisés et 05 en cours d’achèvement.

Ces projets dont le coût global est estimé à quelques 194.92 MDhs concernent plus d’une route du territoire provincial de la Province de Khénifra sur une distance global d’un linéaire de 172 Km et portent sur des travaux d’élargissement, de renforcement et de rectification du tracé, des travaux de reconstruction d’un ouvrage d’art, des travaux d’entretien et des travaux de construction de routes.

Ainsi ; dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales ; la Province de Khénifra a connu la réalisation des Travaux d’élargissement et de renforcement respectifs de la Route Principale (RP) 7308 reliant El Kebab à Keroouchen sur une distance globale de 18,4 Km pour un cout de 28 ;35 MDhs, la RP 7303 reliant Kafnsour à El gaaida sur une distance de 7,7 Km au prix de 9,52 MDhs et la RP 7300 reliant Sebt Ait Rahou à Zhiligua le long d’un linéaire total de 12,50 km pour une enveloppe budgétaire globale de 29,24 MDhs en plus des travaux de renforcement de la RR 407 reliant la Limite avec la province de Khemissat à Ageulmouss sur une distance de 30 Km pour un montant de 8,8 MDhs.

Dans ce même cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales ; d’autres projets routiers sont en cours de réalisation en 2020 au niveau de la province de Khénifra; il s’agit des projets concernant les travaux d’élargissement et de renforcement respectifs de la RP 7311 reliant le site touristique des Sources Oum Rbiaa à celui du lac Ouiouane sur une distance de 02 Km au prix de 16,26 MDhs ; la RP 7306 reliant Ajdir à Itzer sur un linéaire de 12km pour une enveloppe de 18,63 Mdhs et la RP 7312 menant de Tabadout à Tikajouine sur une distance de 9,1 Km pour un cout de 10,65 MDhs en plus des travaux de reconstruction d’un ouvrage d’art (un pont) sur la RP 7308 reliant El Kebab à Keroouchen et ce ; au Point Kilométrique (PK 8+600) sur Oued Douna pour un montant de 8,32 MDhs.

Par ailleurs, il y’a lieu de relever que dans le cadre du programme de maintenance du réseau routier au titre de l’année 2020 ; la province de Khénifra a connu la réalisation des travaux d’entretien de la RP 7302 reliant la localité de M’rirt à celle d’Oulmes sur une distance globale de 24.2 km pour un investissement de 3.11 MDhs et des travaux d’élargissement et de renforcement de la RP7311 reliant la RP 7306 aux Sources Oum Rbiaa sur une longueur de 23 km au prix de 19.56 MDhs.

Les travaux d’élargissement, de renforcement et de rectification du tracé de la Route National (RN 8) reliant Agadir à Al Houceima qui ont été prévus pour 2020 dans ce même cadre de programme de maintenance du réseau routier sont en cours de réalisation encore sur une distance de 05 Km pour un montant de 20,38 MDhs.

Dans ce même cadre de grands efforts déployés par la Direction Provinciale du METLE au niveau de la province de Khénifra pour l’amélioration du niveau de service et de sécurité sur son réseau routier ; neuf autres nouveaux projets routiers ont été programmés au titre de l’année 2021 prochaine avec un investissement global de 129,17 MDhs.

Sur ces neufs nouveaux projets, sept sont prévus dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales au niveau de la province de Khénifra. Il s’agit de projets concernant les travaux de reconstruction d’un ouvrage d’art sur la RP7308 reliant El Kebab à Keroouchen au niveau du PK 37+000 sur Oued Srou et deux autres sur la RP7311 reliant les Sources Oum Rbiaa à Ouiouane au niveau des PK 23+200 et PK 24+100 respectivement sur Oued Oum Rbiaa et Oued Fellat pour un montant global de 18,83 MDhs. On prévoit notamment dans ce programme ; des travaux d’élargissement et de renforcement de la RP7210 et de la RP7309 reliant la ville de M’rirt à la localité d’ El Hammam sur une distance globale de 10,3 Km pour un montant total de 9,8 MDhs.

Toujours dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales ; on prévoit pour l’an 2021 : Des travaux d’élargissement et de renforcement de la RP7309 reliant El Hammam à Tanefnit sur une distance de 13 Km au prix de 17 MDhs, de la RP7311 reliant Ouiouane à Ain Louh sur une distance de 9,3 Km pour une enveloppe de 16,44 MDhs et des travaux d’élargissement et de renforcement de la RP3214 reliant Tizi N’Sli à E l Kbab sur une distance de 11,5 Km pour un montant de 11,1 MDhs.

Dans le cadre du Programme Spéciale d’Aménagements de Sécurité (PSAS) ; la Direction Provinciale du METLE de Khénifra à programmée pour l’année 2021 les travaux d’élargissement, de renforcement et de rectification du tracé de la Route Rurale (RR 710) reliant la ville de Khénifra à Boujaad sur une longueur de 10 Km au prix de 38 MDhs ainsi que des travaux d’élargissement, de renforcement et de rectification du tracé de la RN 8 reliant Agadir -à Al Houceima sur une distance de 9 km dans le cadre du programme de maintenance avec une enveloppe budgétaire de 18 MDhs.

Sur un autre chapitre, il y’a lieu de souligner que pour faire face à la vague de froid et, surtout, aux dernières chutes de neige qu’a connu les montagnes marocaines en général et celles de la province de Khénifra durant la fin du mois de novembre, les services de déneigement relevant de la Direction provinciale du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau de la Province de Khénifra se sont mobilisés et ont travaillé d’arrache-pied dès les premières chutes de neige enregistrées très tôt le jeudi 26 novembre dernier, pour assurer la fluidité de la circulation dans le réseau routier de la province de Khénifra et des provinces limitrophes.

Dans ce cadre, les services compétents de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de Khénifra ont procédé au déneigement du son réseau routier enneigé, sur une longueur de 126 Kms comme ci aprés détaillé:

– La RN29 (22 Kms)

– La RP7306 (59 Kms)

– La RP7311 (45 Kms)

Ces opérations de déneigement ont été bien réussies grâce à la mobilisation de tous les moyens matériel (en nombre de 10 engins) et humaines (en nombre de 23 cadres, agents et ouvriers) dont dispose cette DPE.

Mohammed Drihem