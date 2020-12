SPORTS DE MONTAGNE AU MAROC LE SKI CLUB IFRANE TIENT SON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 05 décembre dernier ; le Ski Club Ifrane a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle au titre de la saison 2019-2020 consacrée à la lecture, discussion et approbation des rapports moral et financier ainsi qu’à l’étude et approbation du projet de calendrier sportif au titre de la saison 2020-2021 en cours et du projet de budget prévisionnel pour la dite saison.

Après l’allocution d’ouverture des travaux de cette assemblée prononcée par Lerhenane Abdenbi président du Club qui a souligné les conditions défavorables qui ont marqué la saison sportive écoulée à savoir , le manque d’enneigement de la montagne marocaine en hiver d’une part et la propagation de la pandémie du coronavirus depuis le début de mars 2020 à ce jour d’une part et qui ont obligé le club d’annuler toutes ses activités sportives to prévues au calendrier sportif 2019-2020 ; la parole a été donné au secrétaire général et au trésorier du club qui ont donné lecture respectivement au rapport moral et rapport financier que les membres de l’assemblée générale ont discuté et étudié avant de les approuver à l’unanimité.

Pour la saison en cours, les membres de l’assemblée ont discuté et approuvé le projet de calendrier sportif au titre de la saison 2020-2021 dont les activités devraient démarrer dès le mercredi 09 décembre 2020 par des sorties d’initiation et d’entrainement au Ski Alpin ainsi que le projet de budget prévisionnel indispensable à sa mise en application estimé à quelques 80.000,00 Dhs.

Pour cette nouvelle saison sportive 2020-2021 qui s’annonce bonne et propice à la pratiques du Ski Alpin et des sports de Montagne avec ces premières neiges bénéfiques qui se sont abattues sur les montagne marocaine en ce début de vacances scolaires, le Ski Club Ifrane compte organiser un Stage de ski alpin au profit des jeunes du club à la station de ski d’Oukaimeden, participer à quelques compétitions de ski, organiser des sortie d’initiation e d’entrainement aux station e Michlifen et de Bouyablane ainsi que d’une journée open de ski alpin à Ifrane.

Dans ce même cadre du calendrier sportif 2020-2021, le Ski Club Ifrane compte organiser un stage d’escalade au profit de ses adhérents au niveau du site naturel de son école d’escalade, organiser un stage d’escalade à la Structure Artificielle d’Escalade (SAE) du CAF de Casablanca, participer aux compétitions d’escalade annuelles respectives du Club Alpin Français de Casablanca (CAF) et du Club des Clubs de Casablanca (CCC) et organiser une journée d’escalade Open à Ifrane.

Enfin, le Ski Club Ifrane a décidé d’organiser cette année dans ce même cadre de calendrier sportif, plusieurs randonnées pédestres dans la région d’Ifrane et du Moyen Atlas entre autres.

A rappeler que le Ski Club Ifrane avait inauguré la Station de Ski de Michlifen L’enneigement, véritablement exceptionnel, dépassa toutes les prévisions cette année-là et c’est ainsi que le 4 mars 1951 avec l’organisation de l’épreuve d’un slalom spécial qui fut remporté par le défunt Ski Club de Marrakech qui s’adjugea ainsi la première Coupe de la ville d’Ifrane, organisée de nos jours encore par le Ski Club d’Ifrane. Aussi, la première fête des neiges fut organisée à Ifrane en 1936 à l’occasion de la naissance du Ski Club d’Ifrane, créé le 10 octobre 1936.

Mohammed Drihem