LA REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA : UNE DESTINATION TOURISTIQUE QUI VAUT LE DETOUR

De par ses beaux paysages fabuleux, sa flore foisonnante et la richesse de son patrimoine socio-culturel ; la région Béni Mellal-Khénifra est aussi une destination où les touristes peuvent venir à la recherche du dépaysement, de la remise en forme à la fois physique et morale et du bien-être en pleine nature.

En effet ; la Région dispose de plusieurs atouts naturels et culturels qui pourraient en faire une destination touristique incontournable. Elle dispose de beaux sites naturels jalousement préservés, des produits touristiques très peu exploités pour ne pas dire encore méconnus du grand publique tels que les sports aéronautiques, nautiques, cynégétiques, les sports de montagne dont la randonnée, l’escalade et le canyonisme et la spéléologie en plus de tout un patrimoine historique, architectural et culturel exceptionnel avec des produits du terroir, produits artisanaux, chants et danses du Haut Atlas central.

Tout plaide dans cette belle Région en faveur d’une position confortable dans l’échiquier national des destinations rurales les plus recherchées. En effet, ses potentialités sont autant d’éléments attractifs pouvant améliorer et bien encourager l’investissement au niveau régional qui, il faut le dire, reste limité par rapport au niveau national. La mise en œuvre du contrat-programme régional et du programme de développement intégré du tourisme rural et de nature permet aujourd’hui d’investir dans plusieurs projets.

Sur le plan de l’activité touristique, la Région de Beni Mellal-Khénifra a enregistré en 2019 quelques 131665 arrivées générant près de 204695 nuitées dans les établissements d’accueil touristiques classés réalisant avec un taux d’occupation de 19%.

Dans la foulée, la Région de Beni Mellal-Khénifra qui compte 175 établissements hôteliers totalisant 2783 clés et 6312 lits en 2020 a connu la réalisation de deux nouveaux projets hôteliers durant cette même année respectivement à Beni Mellal et à Khouribga avec un total de 63 chambres d’une capacité d’accueil globale de 96 lits pour un cout global de 22,5 MDh assurant 36 postes d’emploi directs.

Dans ce même cadre de développement du secteur touristique dans la Région de Beni Mellal-Khénifra selon la Délégation régionale du Ministère du Tourisme à Beni Mellal ; on compte encore quelque 34 projets touristiques qui sont en cours de réalisation dans les différentes provinces de la Région dont 13 projets à Beni Mellal, 10 à Khénifra, 05 à Azilal, 04 à Khouribga et 02 unités à Fquih Bensaleh. Il s’agit au fait d’un totale de 15 hôtel, 07 maisons d’hôte, 04 gites, 03 Auberges, 02 Motel, un complexe touristique, un hôtel club et une résidence touristique. Tous ces projets en cours de réalisation dont le cout d’investissement global est estimé à 323 MDH comptent un total de 705 chambres avec une capacité d’accueil de 1486 lits et assureront 621 postes d’emploi directs.

Aussi, selon la Délégation Régionale du Tourisme à Beni Mellal, le département du Tourisme au niveau de cette région a signé plus d’une convention de partenariat visant la promotion et le développement du secteur dans la Région de Beni Mellal Khénifra. Il s’agit, d’une convention de partenariat passée entre le ministère du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et le conseil régional Béni Mellal Khénifra pour l’appui au financement et à l’exécution des projets touristiques prévus dans le cadre du programme de développement régional de la région Béni Mellal Khénifra.

L’Objectif principal de cette convention d’une durée de quatre ans (2020-24) dont l’enveloppe budgétaire s’élève à 202 ;50 MDHS ; c’est de mettre à la disposition des partis signataires de la convention les ressources matérielles, financières, humaines et techniques nécessaires pour l’exécution des programmes de développement du secteur touristique dans la région avec comme Objectifs spécifiques : Le Développement d’activités d’animations et de loisirs, le Renforcement de l’offre d’hébergement, l’Aménagement et réhabilitation des sites et infrastructures touristiques et enfin la promotion des atouts touristiques de la région. La Contribution des parties en se répartit comme suit : Conseil de la région Béni Mellal Khénifra 128.50 MDHS, le Ministère de l’intérieur 30.50 MDHS, le Ministère du tourisme du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale 21.50 MDHS et l’Office Chérifien des Phosphates 22.00 MDHS.

De même ; un second Programme de Tourisme Durable Suisse/Maroc a été initié au niveau de Beni Mellal et Azilal pour une durée de quatre ans aussi (2020/24) et une enveloppe budgétaire de 3.850.000 CHF (Confédération Suisse 3.500.000 CHF et Royaume du Maroc 350.000 CHF) et dont l’Objectif Principal est d’Aider à développer un tourisme durable avec des secteurs intégrés afin de réduire la pauvreté, générer des revenus, créer de nouveaux emplois et améliorer les emplois existants, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Les Piliers du Projet précise-t-on; visent à Développer des conditions cadres propices au développement d’un tourisme durable, à Renforcer la compétitivité et l’accès au marché de certains secteurs inclus dans la chaîne de valeur du tourisme et à Développer les compétences en matière touristique.

Enfin ; un troisième Programme a été initié aussi au niveau de la région de Beni Mellal/Khénifra avec le concours de la GIZ, il s’agit du programme de «L’Ecotourisme pour la promotion de l’emploi et des revenus en zone rurale » étalé sur quatre années objet d’une convention de partenariat avec le Département des eaux et forêts dans le cadre du Projet SI-MENA Tourisme durable visant la promotion du Tourisme durable dans les espaces naturels.

Financé par le Ministère fédéral de la Coopération du gouvernement allemand Economique et du Développement et mis en œuvres par le département des eaux et forêts marocain et la GIZ, ce projet vise à ce les populations rurales et défavorisées bénéficient de la mise en valeur touristique durable des ressources naturelles et culturelles dans les régions Souss Massa et Beni Mellal-Khénifra

Pour la Région Beni Mellal/Khenifra qui nous importe ici, les zones concernées par ce projet sont le Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) Tamga, Zaouit Ahansal et les Plans d’eau des barrages respectifs Hassan 1er et El Hansali.

Au niveau de la Zone du SIBE Tamga ; ce projet avait pour objectif de promouvoir et développer le Produit Sport de nature dont la Randonnée, le Canyonisme et l’Escalade et ce, à travers la création, l’appui et l’équipement d’une Coopérative locale de service pour 18 accompagnateurs (dont 3 femmes), l’aménagement d’un Circuit de Randonnée autour du SIBE de Tamga, l’aménagement et l’équipement de 8 Canyons en plus de la Formation assurée par le Centre de Ressource, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Français.

Cette même Zone du SIBE Tamga avec la localité de Zaouit Ahansal ont connu dans le cadre de ce projet ; la promotion et le développement des Chaines de valeur : Produits du terroir et hébergement marqué l’appui apporté à quelques 238 femmes de 4 coopératives féminines locales pour l’amélioration de la qualité et la quantité de production de Thym, du couscous, du miel et du safran en obtenant ainsi 3 Certification ONSSA, la mise en place d’une Pépinière de thym mise sur une superficie de 450m² pour la production de 200.000 plans par an, la formation de 301 bénéficiaires de 12 coopératives des produits de terroir en matière managériale et techniques, la création d’un gîte rural et 2 hébergements chez l’habitant avec la signature d’un Contrat avec une agence de voyage, la formation aux métiers liés au tourisme de 53 bénéficiaires de 20 hébergements ruraux et 5 hébergements chez l’habitant et la publication d’un guide d’aménagement de l’hébergement rural chez l’habitant.

Mohammed Drihem