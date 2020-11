CHUTES DE NEIGE La Ville d’Ifrane retrouve sa beauté naturelle d’antan sous la neige

La ville d’Ifrane et les localités avoisinantes au niveau de la Région du Moyen Atlas se sont réveillés sous la neige très tôt ce matin du Jeudi 26 novembre 2020. La ville et son arrière-pays ont revêtu leur magnifique robe blanche de neige pour offrir aux visiteurs l’un des plus beaux tableaux paysagers qu’aucun artiste-peintre naturaliste n’aurait pu concevoir et réaliser.

Une neige bienfaitrice pour lutter contre l’assèchement de la plupart des lacs et cours d’eau de cette région communément appelée château d’eau du Maroc presque à sec de nos jours. Aussi, les vastes champs de neige d’Ifrane et de sa région offrent à présent, aux visiteurs, plus d’une possibilité de randonnée et de promenade sous la neige à la capitale du Tourisme blanc du pays et au cœur des forets de son Parc National d’Ifrane.

Les gros flocons de neige qui dansent au gré du vent, surtout le soir, sous la lumière de ces lampadaires qui longent les principales artères de la perle du Moyen-Atlas offrent au promeneur noctambule un spectacle féerique et lui donnent ce très beau goût de vivre en un vrai montagnard.

Pour faire face à cette vague de froid et surtout ; aux chutes de neige annoncées ; pour cette fin de novembre 2020, par la direction de la météorologie nationale ; les services de déneigement relevant de la Direction Provinciale du Ministère de l’équipement, du Transport, de la logistique et de l’eau se sont mobilisés et travaillent d’arrache-pied dès les premières chutes de neiges enregistrées très tôt ce matin du jeudi 26 novembre pour assurer la fluidité de la circulation dans le réseau routier de la province d’Ifrane et des provinces limitrophes.

Dans sa déclaration au journal ; Younes El Maskini Directeur provincial du ministère de l’équipement à Ifrane a souligné que dans la cadre du plan national d’atténuation des effets de la vague du froid ; la Direction provinciale du METLE d’Ifrane s’est mobilisée pour faire face au chutes neige annoncées par la météorologique nationale et ce ; afin d’assurer une meilleure viabilité hivernale sur un réseau routier provincial de 400 km en mobilisant pratique 22 engins dont 13 camion à étraves, 05 fraises et également des chargeuses et des niveleuses.

Suite au bulletin d’alerte annonçant la chute de neige de ce jeudi 26 novembre avait-il précisé ; on a pu intervenir au niveaux de certains axes routiers telles que la RN :08 reliant la province de Khénifra à celle de Séfrou via Azrou et Ifrane et également la RN :13 reliant la province de Midelt à celle d’El Hajeb via Timahdite et Azrou et aussi la RR :707 reliant la province de Boulmane à celle d’El Hajeb via Ifrane.

Ceci dit ; il y’a lieu de préciser que ni le grand froid de la saison hivernale ni l’absence de gros moyens financiers nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et au grand froid hivernal (1000 DHS la tonne de bois de chauffe minimum à titre d’exemple) ne gâchent notre joie de montagnards en accueillant ces chutes de neiges.

Mohammed Drihem