FETE DE L’INDEPENDANCE DANS LA VILLE D’IFRANE : LE GOUVERNEUR D’IFRANE INAUGURE LA PLATE FORME PROVINCIALE DES JEUNES

Mohammed DRIHEM

En commémoration du 65ème anniversaire de la fête de l’Indépendance que célèbre le peuple marocain ; chaque année ; dans la joie et la fierté comme date indélébile et phare dans l’édification du Maroc moderne qui rappelle l’illustre discours du 18 Novembre 1955 prononcé par le regretté Souverain et père de la Nation, feu Sa Majesté Mohammed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la Patrie ; le gouverneur de la province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid a procédé Mardi 17 novembre 2020 dernier à l’inauguration de la Plate-Forme Provinciale des Jeunes créée au centre-ville d’Ifrane dans le cadre du programme de la 3ème phase de l’INDH visant l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

Ce projet qui a transformé la défunte Bibliothèque Municipale d’Ifrane en une Plate-Forme provinciale des Jeunes au cœur du Parc Mohammed V de la Ville d’Ifrane a été financé par le comité provincial de l’INDH au prix de 2.300.000,00 DH dont 700.000,00 DH pour les travaux d’aménagement internes et externe de la plate-forme, 800.000,00 DH pour les frais d’équipement et 800.000 ; 00 DH comme fond de roulement.

Selon ses initiateurs, cette plate-forme provinciale des jeunes à point nommé pour répondre aux besoins des jeunes en matière de formation et d’accompagnement en matière de création d’entreprise et d’intégration dans les milieux socioprofessionnel et de travail. Elle a pour objectifs d’accueillir et d’écouter les jeunes et leur orientation, leur accompagnement pour faciliter leur intégration au marché du travail par le développement de leurs compétences, développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes tout en réalisant des études concernant les chaines de productions des différents secteurs rentables au niveau de la Province d’Ifrane tel que le tourisme et l’agriculture entre autres et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets.

Pour se faire, plusieurs partenaires ont été intégrés à ce projet de plate-forme provinciale des Jeunes aux côtés du Comité provincial pour le Développement Humain (CPDH) telles que l’association provinciale pour le Développement économique et sociale d’Ifrane responsable de la gestion du Projet, la Fondation Moubadara pour les jeunes et l’entrepreneuriat chargée du soutien de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et leur accompagnement en anté et post création de leur petite ou moyenne entreprise et enfin ; la commission provinciale pour le développement économique en tant que commission technique du CPDH.

Pour Jawad El Yacoubi ; président de l’association provinciale pour le Développement économique et sociale d’Ifrane ; l’un des Rôles de cette plate-forme est d’accompagner les jeunes sur deux volets à savoir l’amélioration de leur employabilité à travers des formations techniques et des formations en développement personnel et soft skills et aussi ; l’appui à l’entrepreneuriat et à son amélioration en assurant l’accompagnement des jeunes avant la création de leur propre PME à travers des formations approfondies.

Pour sa part, le président de la fondation moubadara pour les jeunes et l’entrepreneuriat Mr Kettani Mouncef ; il nous a déclaré que la fondation « MOUBADARA » a été retenue dans le cadre de la 3ème phase du l’INDH pour accompagner un ensemble de jeunes porteurs de projets au niveau de la province d’Ifrane sachant bie qu’elle est présente sur 12 autres villes au niveau national.

Notre action va démarrer ici dès aujourd’hui avec l’accueil, la sensibilisation, l’orientation et la formation des jeunes porteurs de projets a-t-il ajouté, tout en précisant que ce travail va durer trois à six mois pour toute la partie pré-création des projets et entre 12 à 24 mois pour celle du post-création et par la suite ; l’ensemble des projets vont être présentés au niveau du CPDH pour approbation.

A rappeler que la Fondation Moubadara pour les Jeunes et l’Entreprenariat, a pour mission la promotion de l’investissement et de la création d’entreprises, l’encouragement de l’initiative privée, et des jeunes porteurs de projets, ainsi que la modernisation des TPE/PME.

C’est un Fruit d’une expérience de longue haleine initiée par Le Mouvement des Jeunes Entrepreneurs du Maroc il y a plus de 20 ans, et suite aux succès enregistrés lors des différentes éditions du Salon des Entrepreneurs Moubadara «organisés Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Dans un monde en pleine mutation, et devant une conjoncture internationale de plus en plus difficile, qui impose le développement économique comme solution primordiale aux stabilités régionales et au bien-être des citoyens d’après les initiateurs de cette fondation ; l’animation économique est devenue une nécessité et une priorité dans les secteurs publiques et privé pour un Maroc encore plus fort.

Dans ce sens précise-t-on, la fondation moubadara a pour mission : La promotion de l’investissement et de la création d’entreprises, l’encouragement de l’initiative privées et des jeunes porteurs de projets ainsi que la modernisation des TPE/PME.