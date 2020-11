IFRANE : 215 MILLIONS DE DIRHAMS POUR L’AMELIORATION DU NIVEAU DE SERVICE ET DE SECURITE SUR LA NATIONALE 13

Des investissements de plusieurs millions de dirhams ont été mobilisés par ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau pour l’amélioration du niveau de service et de sécurité sur le réseau routier et le renforcement des infrastructures routières de la province d’Ifrane en général et sur la Route National 13 (RN-13) qui a connu un investissement de l’ordre de 215 millions de Dirhams en particulier.

Selon des données collectées auprès du directeur provincial de l’équipement, du transport et de la logistique et de l’eau d’Ifrane Mr Youness Maskini qui a bien voulu nous entretenir à ce sujet, la RN-13 a connu des travaux d’élargissement et de renforcement de deux sections entre Timahdite et les limites avec la province de Midelt sur une distance globale de 19 km pour un montant de 67 millions de Dhs, une section entre Azrou et El Hajeb sur 8 km avec un investissement de 25 millions de Dhs et de deux autres sections en cours de réalisation entre Habri et Timahdite sur une distance globale de 22 kms avec un montant total de 72 millions de Dhs.

Cette même RN-13 a-t-il ajouté a connu la reconstruction d’une œuvre d’art sur oued Guigou à l’entrée de la localité de Timahdite pour une enveloppe budgétaire de 10 millions de dirhams, le renouvellement de la couche de roulement en béton bitumineux mince sur une longueur de 11 kms mobilisant ainsi un montant de 7 millions de dirhams ainsi qu’un projet de triplement en cours de démarrage sur une distance de 08 km de côtes entre Azrou et Habri pour un montant de 34 millions de dirhams.

Les projets d’investissements concernent, aussi et entre autres, les opérations de la maintenance en cours de réalisation concernant l’élargissement et le renforcement de la Route Provinciale (RP) 7311 reliant la RN-8 à Ain Leuh sur une distance de 10 kms avec un investissement de 20 millions de dirhams et le renforcement de la RP 7215 reliant la RN-13 à Ain Leuh sur une distance globale de 38 km repartis en deux tranches respectives de 14 et 24 kms mobilisant respectivement des montants de 12 et 32 millions de dirhams.

Aussi, la province d’Ifrane a connu des travaux concernant la réparation des dégâts causés par des crues au prix total de 11 millions de dirhams et dont deux opérations ont été achevées et la troisième en cours de démarrage.

Enfin ; il y’a lieu de rappeler que dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, la province d’Ifrane a connu la programmation de cinq projets routiers totalisant 38 km pour une enveloppe budgétaire globale de 40 millions de dirhams. Quatre de ces opérations concernant un total de 23,6 km ont été achevées et la cinquième concernant les 14,4 Km restants sont en cours d’achèvement.

Mohammed Drihem