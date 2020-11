Patrimoine du Moyen Atlas : Le centre Culturel de la ville d’Azrou annonce la couleur Et inaugure la saison culturelle 2020-2021

Le centre Culturel de la ville d’Azrou relevant de la Province d’Ifrane vient de lancer un programme culturel et artistique interactif sous le thème : « Le centre d’interprétation du patrimoine du Moyen Atlas au service de la population et de son développent ».

Ce programme étalé sur le mois de novembre en visioconférences sur la page facebook du Centre comme mesure de prévention contre la propagation du COVID-19 ; touche à différentes formes d’art, notamment la musique, le théâtre, la poésie et l’art. Il porte notamment sur des débats autour du patrimoine comme levier de développement de la Province.

Au programme de ce mois de novembre on prévoit des lectures poétiques amazighes pour les 10 et 11 novembre avec respectivement le poète Mohamed Ajidade et le poète Driss Outharnout.

Au cours des quatre premières journées de ce mois rappelons-le ; il a été procédé à la présentation du Patrimoine de la région en tant que projet de développement de la province d’Ifrane le Mardi 03 novembre par Yassine Lamrhari directeur du centre culturel d’Azrou suivie par une visioconférence sur les techniques et l’expression théâtrale animée par Pr Rachid El Khattabi

Pour Yassine Lamrhari ; Directeur du Centre Culturel d’Azrou doté notamment d’un centre d’interprétation du patrimoine du Moyen Atlas ; le projet de valorisation du patrimoine provincial ; il vise bien évidement son inventaire et de propositions d’un certain nombre de projets de développement visant la sensibilisation des jeunes sur les caractéristiques culturelles et patrimoniale de la province et qui pourrait faire objet de relance d’un tourisme culturel et créer ainsi toute une dynamique socio-économique de la province (la Vidéo) .

Mohammed Drihem