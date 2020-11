Communiqué de Presse

Province de Berkane : Préparation d’un projet de développement

et d’adaptation aux changements climatiques dans les communes territoriales

de la zone montagneuse

Un projet intégré de développement rural à portée socio-économique et environnementale notable qui sera soumis au financement du Fonds Vert pour le Climat

M. Mohammed Sadiki, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a présidé le mardi 10 novembre 2020, par visioconférence, un atelier consacré à la préparation d’un projet de développement et d’adaptation aux changements climatiques dans les communes territoriales de la zone montagneuse de la Province de Berkane. Ont pris part à la réunion, des responsables du ministère, de la direction régionale de l’agriculture de l’Oriental, de la direction provinciale de Oujda, de la direction régionale de l’ONCA, de l’ORMVA et des experts de cabinet d’études.

L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer les conditions de vie de la population rurale des zones de montagne par la diversification et la croissance des revenus des femmes, des hommes et des jeunes ruraux, de manière durable, afin de promouvoir la création d’une classe moyenne rurale.

L’atelier est suivi d’une mission d’experts dans la province de Berkane pour la préparation d’un projet de développement et d’adaptation aux changements climatiques dans les communes territoriales de la zone montagneuse des Beni Isnassen, relevant de la province de Berkane, qui sera soumis au financement du Fonds Vert pour le Climat (FVC), un mécanisme financier de l’Organisation des Nations unies, rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le FVC accorde une attention particulière aux besoins des sociétés pour une meilleure résilience aux effets des changements climatiques.

La conception du projet tient compte de tous les volets de développement rural, aussi bien socioéconomiques qu’environnementaux. L’approche se veut territorialisée, participative et intégrée. Il s’agit de placer au centre de la mise en œuvre, les acteurs locaux et les représentants des populations, autour d’ensembles socio-territoriaux homogènes, avec une approche intégrée dans l’espace en termes de complémentarités et de convergence des interventions.

Le projet portera entre autres, sur le développement et la valorisation des productions agricoles, les aménagements hydro-agricoles, la protection des terres de culture et construction des pistes rurales, la promotion de l’emploi et des activités génératrices de revenus, le développement des capacités, services-conseils, la sensibilisation et les systèmes d’alerte précoce.

Le projet repose sur l’expérience du ministère qui a déployé des efforts louables dans le cadre du Plan Maroc Vert pour le développement et l’adaptation des territoires aux changements climatiques. Aussi, plusieurs projets de développement des territoires ont bénéficié du financement du Fonds Vert pour le Climat ; le cas du projet d’aménagement hydro- agricole du périmètre Boudnib associé au barrage Kaddoussa sur Oued Guir, le projet de sauvegarde de la plaine irriguée de Saiss ou encore le programme de développement de l’arganiculture dans les zones vulnérables. Cette dynamique sera renforcée dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 ».