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تكشبيلا توليولا **

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عزيز باكوش
من منا لا يعرف أنشودة  » تكشبيلا توليولا ، تلك الأغنية الشعبية التي رددناها في طفولتنا وحفظناها عن ظهر قلب لسهولة كلماتها وبساطة إيقاعها الغنائي « TIKCHBILA TIWLIWLAمن غير أن نعلم تفاصيلها وأسباب نزولها وقصتها الحقيقية.
تكشبيلا تعتبر الأغنية الموريسكيية الأندلسية الأكثر شعبية ، وحسب مصادر تاريخية متطابقة فإن هذه الأغنية تعود لقرون مضت ، وبالتحديد إلى زمن الموريسكوس بالاندلس الذي تم طردهم من إسبانيا بعد وصول الملوك الكاثوليك إلى الأندلس ، حيث اضطروا إلى أن يسافروا مئات بل آلاف الكيلومترات سيراً على الأقدام للوصول إلى شمال أفريقيا.
« تيكشبيلا » تعني « ديك اشبيلية » في إشارة إلى مدينة إشبيلية بالأندلس la ville de Séville, aujourd’hui capitale de la communauté autonome de l’Andalousie.
عندما أجبر أسلافنا موريسكو على الخروج من إسبانيا التي استعبدها المسيحيون ، غنوا هذا الأغنية رمزا إلى الشجاعة ، وهي على الرغم من إيقاعها الجذاب ونغمتها الخفيفة ، هي عميقة في المعنى.
طرد الملك فيليب المورسسكيين بعد قرار 1609 ، وجاءت أغنية  » تكشبيلا توليويلا تترجم أمل هذا الشعب الموريسكي في العودة ، إلى الأرض التي تم طردهم منها ولو ليوم واحد على الرغم من كل الإذلال الذي تعرضوا له.
وهذه شرح كلمات الاغنية :
Tikchbila تكشبيلة: تعني ديك إشبيليا ، طريق إشبيلية بالعربية: Tiwliwla توليولها:  » سوف نعود » توليو ليها  » ترجعوا ليها ..
ما قتلوني ما حياوني . عبارة تترجم أساليب القهر والتعذيب الذي تعرض له الموريسكيون في الأندلس له خلال فترة محاكم التفتيش.
دك لكاس لعطاوني  » فرضوا عليهم شرب الخمر . وكان المسلمون يجبرون على شرب الخمر أُجبر المسلمون على شرب الخمر ليؤمنوا بتحولهم إلى المسيحية…
خلال عملية الطرد ، سمح المسيحيون للمسلمين بالمرور فقط بعد أن أجبروهم على شرب الخمر عن طريق الإذلال.
أمامة عربية .. القصة رومية .القصة بضم القاف تعني تسريحة الشعر
الحرامي مايموتشي الحرامي ما يموتشي: أي « المسيحي » ، حتى بعد 8 قرون سينتقم.
جات خبارو في الكوتشي بالإشارة إلى وسائل النقل التي من خلالها يمكن الحصول على معلومات حول الأندلس الترحيل الجديد.
هذه الأغنية ، التي أصبحت جزءًا من هويتنا المغربية ، تثبت كم هي مدرجة في جذورنا وفي ذاكرتنا الجماعية.. أحيلكم على الأغنية مترجة بالفرنسية وهي متوفرة على حائط الاستاذة لطيفة العزوزي العلوي…

 
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