KHENIFRA CELEBRE LA MARCHE VERTE ET INAUGURE DES PROJETS SOCI-EDUCATIFS DEDIES AU MONDE RURAL

En célébration du 45ème anniversaire de la glorieuse marche verte au niveau de la Province de Khénifra ; la collectivité territoriale de Sidi Lamine relevant de cette dernière a été au rendez-vous mercredi 04 novembre 2020 avec la cérémonie inaugurale de la Maison de la maternité au centre de Kahf N’Sour présidée par le Gouverneur de la Province Mr Mohamed Fettah.

Ce projet réalisé dans le cadre du quatrième programme de la troisième phase de l’INDH visant l’Impulsion du capital humain des générations montantes axé sur l’investissement dans le capital humain dont notamment le développement de l’enfance précoce a nécessité une enveloppe budgétaire de 850000,00 Dhs pour sa construction et son équipement. Il servira à accueillir les femmes enceintes des Douars avoisinant enclavés surtout à l’approche de la saison d’hiver des grands froids.

Par la même occasion, des explications sur le projet de la généralisation de l’enseignement du préscolaire dans le monde rural de la Province ont été présentées au Gouverneur, ce projet porte sur la réalisation 21 unités au titre de l’an 2020 réparties sur plusieurs Douars de cette province commue par son caractère montagnard et rural.

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet d’aménagement et d’équipement de ces unités dans le cadre d’une convention de partenariat passée entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire (FMPS) est de l’ordre de 4530000,00 Dhs quant au nombre d’enfants bénéficiaires de l’enseignement assuré par ces unités ; il est de 368 enfants des deux sexes âgés entre 4 et 6 ans.

