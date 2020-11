La France ne doit pas s’inquiéter

Zaid Tayeb

Avant d’être chassés à coups de balai au derrière par nos parents, la France a laissé derrière elle des pions qui lui servent d’indicateurs. C’est grâce à eux qu’elle peut de chez elle jauger le degré de maturité des citoyens de ses anciennes colonies. Ce sont eux, qui, à l’heure actuelle, lui viennent à la rescousse pour apaiser les esprits que la publication à des fins pédagogiques des caricatures à caractère offensant contre les Musulmans a échauffée.

Après le soutien inconditionnel de Macron aux caricatures et caricaturistes dont le seul souci est d’offenser les Musulmans pour les mécontenter, ceux-ci ont répondu par un large appel au boycott des produits français. Qui aura raison de l’autre dans ce bras de fer entre le ‘’dire’’ librement et le’’ manger’’ librement ? Aux Français de dire ce qu’ils veulent en matière de liberté d’expression, aux Musulmans de manger ce qu’ils veulent en matière de gastronomie. Macron tente alors de s’expliquer pour se disculper sur la chaine arabe AlJazira ( le choix n’est ni innocent ni fortuit) pour essayer de se réconcilier avec la communauté musulmane, prétextant qu’il avait été mal compris et que ses propos avaient été déformés. Jusque là, le président français essaie de colmater les brèches qu’il a lui-même à bon ou à mal escient ouvertes. Il n’y a rien de bien meilleur que de réparer un mal qui avait blessé deux milliards de personnes. Mais, tout le mal nous vient de quelques pions de chez nous. Quand le président français pète à Paris ou sur la Chaîne Al Jazira, ces pions de chez nous font tout pour nous le mettre directement dans les narines et quand la poule caquète en France, ils ressentent une douleur là où vous savez(Excusez moi ces vulgarités car je suis un paysan qui ignore la finesse). J’ai dit d’eux dans un récent article qu’en l’absence physique de la France de chez nous, sur notre sol, ils assurent la pérennité de sa présence par le soutien moral, culturel, religieux, économique qu’ils lui apportent. J’ai dit à tort qu’ils ressemblent à s’y méprendre aux tirailleurs sénégalais, aux goumiers marocains et harkis algériens. Ils sont pires que cela. Ces soldats étrangers conduits de force hors de leur pays pour combattre aux côtés de la France, le faisaient avec des armes sur des sols étrangers. Les pions dont je parle combattent leurs concitoyens avec d’autres armes que celles à feu : Les armes linguistiques/culturelles, religieuses, économique et autres.

Pour ce qui est de la langue et de la culture françaises, les pions au service de la France se croient plus français que les Français en parlant et écrivant la langue française. Ce ne sont pas des francisants, ce sont des francisés. Ils ont en partie réussi leur coup avec la francisation des matières scientifiques de notre système éducatif et scolaire. Après plusieurs années d’arabisation des cycles primaire, collégial et qualifiant, nous avons cru avoir réussi à enfin retrouver notre identité et notre autonomie linguistique perdue avec la colonisation, nous voyons, hélas ! tout s’écrouler avec le retour à la langue de l’ancien maître qui avait fait de nous ses serfs, et qui, avant de partir par la force de l’arme, a laissé derrière lui ses larves.

Pour ce qui est de la religion et de l’économie, tout comme la France traite les Musulmans sur son sol d’Islamistes, de fondamentalistes, d’intégristes, de’’ radicalistes’’, de ‘’daechistes’’ et d’autres dénominatifs à caractère dépréciatif à l’endroit de tout ce qui se rattache au culte islamique, les pions de chez nous emploient les mêmes termes pour désigner les Musulmans et l’Islam comme si eux-mêmes n’étaient pas musulmans. Ils ne le sont pas au sens religieux, ils le sont au sens que le veut la France : des Musulmans sans Islam, des Musulmans sans religion, à l’image d’une France chrétienne sans christianisme. L’une de ces voix à que la France doit décorer de la légion d’honneur dit ce qui suit, en arabe ‘’Il faut boycotter Al Boukhari qu’une revue française a traduit ce qu’il a dit en caricatures’’ (sic !); il ajoute plus loin sur son mur ‘’ avec la campagne de boycott des produits ( français), je propose que les Musulmans quittent les pays de ceux qui ne croient pas en Dieu et qu’ils reviennent dans leurs pays où on croit en Dieu’’. Je lui réponds que ce sont les pauvres types de son espèce qui doivent quitter notre pays où on croit en Dieu pour aller dans celui où on ne croit pas en Dieu.

La France ne doit donc pas s’inquiéter tant que nous avons parmi nous des pions de l’espèce de ceux qui lui servent de thermomètre ou de jauge.