تتويج وطني لمديرية التعليم ببركان في مسابقة تحدي القراءة العربي

أسدل الستار صبيحة يومه الثلاثاء 03 نونبر 2020، على النسخة الخامسة من مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم الدراسي 2020/2019 على المستوى الوطني، والذي يعد أكبر مشروع معرفي عربي يهدف إلى المساهمة في صنع جيل جديد وأمل جديد وواقع أفضل للمجتمع العربي.

وبهذه المناسبة، ترأس السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم المتوجات والمتوجين على المستوى الوطني عن بعد، بمشاركة السيدات والسادة المدراء المركزيين، والسيدة والسادة مدراء الأكاديميات، والتلميذات والتلاميذ المشاركات والمشاركين والمنسقات والمنسقين للمسابقة على المستوى الوطني، وبثت النتائج مباشرة عبر حساب الوزارة على صفحة الفايسبوك.

وقد أسفرت عملية الانتقاء على حصول بطلة جهة الشرق، التلميذة «آية عنبر»، التي تتابع دراستها بالمستوى السادس ابتدائي، بمؤسسة الرياض التابعة للمديرية الإقليمية ببركان على المرتبة الثالثة وطنيا.

فهنيئا لها بهذا التتويج وهنيئا للأطر التربوية المشرفة على مختلف مراحل المسابقة والمساهمة في الارتقاء بالقراءة على المستوى الجهوي.

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