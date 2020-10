Bons baisers de Laâyoune, Chef-Lieu de la région marocaine de Laâyoune-Sakiat El Hamra

Comme prévu, le Royaume d’Eswatini et la République de Zambie ont ouvert des Consulats Généraux à Laâyoune, ville marocaine située dans ses Provinces sahariennes

Ces 7ème et 8ème représentations diplomatiques ont été inaugurées, le 27 octobre 2020, par le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et, respectivement, par la Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Thulisile Dladla, et le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères de la Zambie, Chalwe Lombe.

Ces actes souverains de solidarité et de soutien constituent une forte reconnaissance des droits du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur son son Sahara.

Il s’agit de décisions qui revêtent pour le Maroc, une forte connotation politique et diplomatique à l’approche de la célébration du 45ème Anniversaire de l’historique Marche Verte qui a permis le recouvrement par le Royaume du Maroc de la souveraineté sur ses Provinces méridionales qui étaient occupées par l’Espagne.

A noter que depuis la fin 2019, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration de Consulats Généraux de l’Union des Comores, du Gabon, de la République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, en plus de la Côte d’Ivoire.

Les villes Sud-marocaines de Laâyoune et Dakhla ont connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration de 15 missions Consulaires de pays africains, de quoi faire taire et renvoyer les ennemis du Maroc la queue entre les pattes à la veille d’une Résolution du Conseil de Sécurité.

