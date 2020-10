KHENIFRA : DES CARAVANES MEDICALES POUR SENSIBILISER CONTRE LES DANGERS DU COVID EN MILIEU SCOLAIRE

Mohammed Drihem

L’association Atlas pour le soutien des unités médicales mobiles de Khénifra a organisé une large campagne de sensibilisation contre les dangers de la propagation du coronavirus (Covid-19) au sein des établissements scolaires de la Province de Khénifra.

Plusieurs caravanes ont été mobilisées a cet effet et lors desquelles ; les organisateurs ont incité les élèves à une meilleure protection contre les dangers de la pandémie et ce, à travers le respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus.

Selon ses initiateurs, cette opération de sensibilisation organisée en partenariat avec le Comité provincial de l’INDH, le conseil Provincial et les conseils des collectivités territoriales de Khénifra vise à mettre en exergue l’intérêt d’adoption d’un comportement sein en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves contre les dangers du COVID-19 et à les inciter au strict respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus

Dans ce même cadre de sensibilisation ; les organisateurs ont présenté aux élèves des explications exhaustives sur la manière de propagation du virus, ses symptômes et les moyens de s’en prémunir notamment à travers la propreté des mains et le port des bavettes.

8529 élèves des deux sexes répartis sur 40 établissements scolaires ont été ciblés par cette campagne de sensibilisation marquée notamment par la prise des températures à distance, l’utilisation des bornes de désinfection des mains et des désinfectants manuels, la distribution d’affiches et de dépliants de sensibilisation.

Selon le président de l’Association, Jawad Ouddaane a affirmé que l’association a intensifié récemment ses opérations de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19, appelant les élèves des écoles au respect des mesures de précaution adoptées par les autorités compétentes qui nécessitent une mobilisation collective pour surmonter cette crise.

Selon la Division de l’Action sociale de la province de Khénifra, un ensemble d’outils et de matériaux de stérilisation et de désinfection a été mis à disposition de ces élèves dans le cadre de ces caravanes.