Objet d’un Webinaire présidé par

le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement

En célébration de la Journée Arabe de l’Environnement, Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement a présidé mercredi dernier un Webinaire virtuel sous le thème « La gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) : Entre défis et Opportunités ».

Lors de ce Webinaire qui avait pour objectifs de discuter les modalités de la gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), échanger les bonnes pratiques en matière de la gestion des DEEE, dresser les contraintes et opportunités et de proposer des recommandations pour améliorer le processus de gestion des DEEE ; le Ministre qui a salué cette initiative la décrivant réactive et comme étant une opportunité pour discuter de cette thématique qui demeure un objet d’étude très riche a indiqué que certes les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques représentent un fort potentiel par leur valorisation étant donné qu’ils contribuent à alimenter l’économie nationale, mais ils peuvent être dangereux étant composés d’une famille d’appareils qui cristallisent de nombreuses inquiétudes en termes d’impacts environnementaux et sociaux, d’où la nécessité d’une réflexion collective pour la création d’un cadre réglementaire et institutionnel afin de les gérer tout en assurant leur traçabilité.

Au terme de son intervention ; Aziz Reabbah a remercié les différents partenaires suisses et français pour leurs échanges d’expériences et leurs accompagnement constants. Comme il a appelé à renforcer de plus la mobilisation de la coopération internationale en faveur des questions liées à l’environnement et au développement durable pour avoir plus d’outputs institutionnels réglementaires et même économiques, et surtout investir davantage dans de tels chantiers pour créer de la valeur ajoutée.

Ont participé à cette rencontre des représentants des Départements Ministériels, représentants des opérateurs privés, des représentants de la Société Civile ainsi que des experts nationaux et internationaux.

Mohammed Drihem