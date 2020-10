Le Royaume-Uni s’engage à développer la coopération Avec le Maroc dans les domaines du développement durable, et particulièrement celui de l’énergie propre

Mercredi dernier ; le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement Aziz Rabbah, a eu un entretien virtuel avec Sir Hon Lord Goldsmith of Richmond Park, Ministre d’Etat britannique de l’Environnement et du Pacifique du Bureau des Affaires Etrangères, du Commonwealth et du Développement et Ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires Rurales,

Lors de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre d’une visite virtuelle effectuée par Lord Goldsmith afin de mieux comprendre l’approche et les priorités du Maroc, son expérience réussie de la COP 22 et le potentiel d’une coopération plus approfondie entre le Royaume Uni et le Royaume du Maroc dans les domaines du climat et du développement durable en amont et au-delà de la COP 26 ; M. Goldsmith a tenu de saluer le leadership du Maroc au niveau régional en matière de politique climatique et l’a félicité pour son engagement volontariste à contribuer aux efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique et ses effets, y compris l’organisation réussie de la COP22. Il a également émis le souhait d’une participation à très haut niveau du Maroc au Sommet de l’ambition prévu le 12 décembre 2020 à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat.

Pour sa part, M. Rabbah a mis en exergue les nombreuses opportunités de coopération et d’investissement entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’énergie, des mines, de la protection de la nature, de la valorisation des écosystèmes naturels et du changement climatique. A ce sujet, le Ministre Rabbah a souligné que la participation du Maroc au Sommet du 12 décembre 2020 sera une occasion pour présenter sa Contribution Déterminée au niveau National (NDC) révisée, conformément aux dispositions de l’Accord de Paris, ainsi que sa vision pour une Stratégie de développement bas carbone à l’horizon 2050.

Abordant la COP26 sur le climat prévue en novembre 2021 à Glascow, M. Rabbah a exprimé son plein soutien à la présidence britannique de cette Conférence tout en soulignant que celle-ci devrait constituer une occasion pour évaluer les efforts de chaque pays et des organisations internationales, et pour examiner les possibilités d’appui aux pays en développement afin de faire face aux défis du changement climatique et d’assurer une relance économique verte post-Covid19. En effet, avait-il expliqué, le contexte actuel, marqué par la crise sanitaire mondiale du Covid19, a fait que les pays en développement, dont le Maroc, recherchent de nouveaux modèles de développement et de nouveaux partenaires, et que le partenariat entre les deux Royaumes devrait être renforcé dans plusieurs domaines y compris l’environnement et le développement durable.

Dans ce sens, M. Le Ministre a indiqué que des pistes de partenariat et de coopération triangulaire avec les pays africains sont possibles dans cinq domaines prioritaires à connaitre : l’accès à l’électricité en utilisant des technologies appropriées, le développement des infrastructures et de la logistique, l’agriculture durable, les nouveaux systèmes de développement des ressources naturelles créatifs de valeurs ajoutées ainsi que le développement du secteur des services.

De son côté ; le Ministre d’Etat britannique a affirmé l’engagement du Royaume-Uni à développer la coopération dans les domaines du développement durable, et particulièrement celui de l’énergie propre telle que l’hydrogène vert, en plus de la protection des écosystèmes. L’investissement dans la nature contribue également au renforcement de la résilience et l’adaptation aux effets du changement climatique, a-t-il ajouté.

Mohammed Drihem