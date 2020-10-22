الأستاذ منير الحردول

يبدو أن كل القوانين الأساسية في جميع القطاعات يتم تعديلها وتخرج بسرعة. إلا القانون المتعلق بموظفي التربية والتكوين، بحيث استعصى عليه الخروح للأسف! وإذا خرج يخلف الكثير من الضحايا!

كان بالامكان تفادي الكثير من المشاكل، لو تم توحيد مسار الترقي للجميع. لكن للأسف الكل يريد الهروب من الاسلاك التربوية التي حدد فيها مسار الترقي في حدود السلم 11! غريب أمر ظلم لا زال يأبى أن يحدث المساواة بين أبناء الأسرة الواحدة، وفق شروط معقولة وليست تعجيزية!

توحيد مسار الترقي، سينهي الكثير من المشاكل، كتغيير الإطار، وكثرة الزنازن، وفي نفس المنوال سيعيد الهيبة والوقار أكثر للمهنة، و لكافة الأسلاك التعليمية، كما سيضع حدا لمفهوم الطبقية داخل الأسرة التعليمية.