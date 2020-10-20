الأستاذ منير الحردول

أعتقد أنه من باب الإنسانية تخصيص نسبة في حدود النصف لتشغيل أصحاب الشواهد في الوظائف العمومية بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، ممن تجاوز سنهم 40 سنة، وذلك بصفة دورية وفي كل سنة، بعد خضوعهم للتكوين الضروري!

هنا الكوطا الإنسانية، التي ستزرع الأمل في عشرات الآلاف من الأسر. لذا التفكير في اخراج مرسوم استثنائي في هذا المجال هو الإبداع بعينيه! فعوض الغوص في التركيز على القاسم الانتخابي. لذا نقول ونجزم أن المغرب ليس بلدا عاقرا بل فية الكثير من الأفكار، لمن يود حقا السماع لها! ها نحن نقترح من جديد!