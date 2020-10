Les modernistes, pauvres bonshommes !!

Zaid Tayeb

Les modernistes se disent être libérés du joug dans lequel les tenaient prisonniers les obscurantistes, à savoir les islamistes ou les marchands de religion, comme ils se plaisent à les appeler sans aucune retenue. Il n’y a rien de bien plus bête que de prétendre être sous l’emprise d’un courant religieux ou idéologique. Personne ne peut retenir un être saint d’esprit contre sa propre volonté en dehors de ceux qui ont été profondément endoctrinés par un long et minutieux lavage de cerveau. Et c’est sans aucun doute le cas de ces personnes qui soudain ont pris conscience qu’ils ont été bernés par les ‘’marchands de religion’’ qu’ils abandonnent pour changer de gourou ou de parrain. Ils se convertissent alors à l’iconolâtrie en épinglant sur leurs murs la tête de Guevara ( et je suis presque certain qu’ils ne le connaissent qu’à travers son béret frappé d’une étoile rouge et que jamais ils ne lui ont rien lu qui puisse les éclairer et leur ouvrir l’esprit qu’une gangue couvre d’une épaisse couche ), ou les vidéos d’un soi disant militant pour les droits de l’homme ( Je ne serai nullement surpris de les voir épingler sur leurs murs les photos d’une certaine Aminatou) qui a fondé sa confrérie sur la naïveté de ses baise mains. Comme ils sont nombreux à se précipiter pour lui prêter allégeance ! Les soi disant éclairés ou modernistes de ‘’fin du monde’’ se disent progressistes, à l’inverse des conservateurs qu’ils qualifient d’obscurantistes ou de régressistes : à considérer la formation des deux mots, les premiers auraient une vision ‘’avantiste’’, les seconds ‘’arriériste’’. Mais leurs manœuvres et leurs visions des choses ne vont pas dans le sens des mots, malheureusement pour eux, non pour les mots qui portent dans leur sémantisme la direction ! Le problème est que les modernistes ne sont pas seulement des totalitaristes, des intolérants, des extrémistes, odieux qualificatifs qu’ils appliquaient habituellement à tous ceux qui s’attachent aux valeurs ancrées dans l’histoire et le passé, sont en vérité des ‘’exterministes’’. Ils font tout pour saper les valeurs qui font l’unité du pays : son histoire, son identité linguistique, sa religion. Or les modernistes se croient toujours un cran supérieur aux autres d’abord parce qu’ils mettent en valeur une autre langue que celle du pays, ensuite parce qu’ils réveillent et alimentent les querelles de la composante ethnique, enfin parce qu’ils critiquent avec beaucoup d’hostilité les lois islamiques telles qu’elles on été énoncées dans le Coran.

Pour ce qui est du premier point, lesdits modernistes et défenseurs des valeurs universelles de l’humanité prétendent que la langue arabe ne peut pas servir de langue aux sciences et à la technologie. Aussi mettent-ils toute leur servilité au service du français dont ils se font, il faut bien le reconnaitre, de fervents défenseurs. Ils le sont mieux encore que les Français eux- mêmes qui connaissent les insuffisances, les faiblesses et les tares dont souffre leur langue. Et elles ne sont que manifestes et nombreuses, heureusement ! Heureusement ? Oui, cela nous évitera les peines de les rechercher ! J’ai fait les frais des critiques souvent mal menées contre ma personne quand je me suis opposé à la francisation des matières scientifiques de notre système éducatif et scolaire. Ils ont eu le dessus, hélas, et j’en suis profondément pincé, car un lambeau de moi-même a été arraché !

Pour ce qui est du second point, ils réveillent les conflits ethniques entre les Arabes et les Amazighes. Nous remarquons qu’il y a une recrudescence des hostilités entre les deux ethnies qui cohabitaient dans une parfaite harmonie. Il avait fallu ces soi-disant défenseurs des droits de l’homme pour réveiller les animosités, les entretenir, les alimenter de toute la rancune qu’ils peuvent avoir sur leurs cœurs. Si seulement la langue amazighe avait été transcrite dans l’alphabet arabe, cela aurait facilité sa renaissance et sa diffusion. Cela n’est qu’un petit exemple de leur perfidie.

Le dernier point porte sur leurs hostilités aux lois islamiques et surtout à celles relatives à l’héritage et à la polygamie. Comme ils ne connaissent rien de l’Islam, ils prétendent qu’elles discriminent la femme à l’avantage de l’homme. Même s’ils sont musulmans de confession, ils ne le sont pas de fait.

‘’Les modernistes’’, disent vivre en harmonie avec le progrès et la modernité mais ils touillent dans l’histoire pour réveiller sa fange.