INDH A IFRANE : 3.450.000,00 DHS POUR FINANCER LA REALISATION DE SIX PROJETS A CARACTERE SOCIAL

Tout récemment ; le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) a tenu sa troisième réunion périodique au titre de l’an 2020 au siège de la Province d’Ifrane.

Lors de cette réunion du Comité Provincial du Développement Humain d’Ifrane présidée par le Secrétaire Général de la province Mr Chafik Hassi, les membres du comité ont discuté et approuvé à l’unanimité la réalisation de six projets à caractère social pour un montant global de 3.450.000,00 Dhs financés à 100% par les fonds du l’INDH.

Il s’agit au fait du projet d’aménagement de la route conduisant au centre de santé et à Dar Al Oumouma avec installation de l’éclairage publique et de l’assainissement liquide le long de la route et l’aménagement d’un parking et ce ; au niveau de la collectivité territoriale de Timahdite. On projette aussi la construction d’un mur comme siège de protection du centre pluridisciplinaire déjà réalisé par l’INDH dans la localité d’Azrou.

Aussi, ces différents projets financés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain au niveau de la province d’Ifrane porteront sur le renforcement de l’éclairage du même centre pluridisciplinaire de la collectivité territoriale d’Azrou et sur des travaux de mise à niveau de l’école de Ain Marsa au niveau de la collectivité territoriale de Tizguite.

De même ; la collectivité territoriale de Sidi El Makhfi sera doté elle aussi dans ce cadre de ces projets par un véhicule de transport destiné aux personnes en situation d’handicape adhérents à l’association AL KARAMA de Sidi Makhfi.

Enfin, le Comité Provincial du Développement Humain d’Ifrane a approuvé les projets de financement des équipements indispensables à Dar Al Oumouma de Timahdite et de soutien aux fonds de roulement et de gestion de différentes maisons des étudiants (tes) – Dar Talib et Dar Taliba –

Mohammed Drihem