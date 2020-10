SEFROU : LA SECTION FES-MEKNES DE L’UNIVERSITE INTERANATIONALE POUR LA CREATIVITE, LES SCIENCES HUMAINES ET LA PAIX ENTRE LES PEUPLES VOIR LE JOUR A SEFROU

Mohammed Drihem

Dimanche 11 septembre dernier, la ville de Sefrou a été au rendez-vous avec la naissance de la section régionale de l’Université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples (international university for creativity , humanities and peace between peoples ) et ce ; en présence d’imminentes personnalités du monde des arts, des sciences et littératures, de la culture et des médias.

Après lecture et approbation des statuts de l’université et de ses principaux objectifs présentés par Dr Hanaa Bakkali présidente nationale de l’université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples, l’assistance a procédé à l’élection des membres du bureau de la section régionale de Fès Meknès de l’Université comme ci-après énumérés représentants la majorité des provinces de la région et dont la présidence a été accordée à Mr Abdelmajid Naciri qui s’est déclaré très honoré par cette lourde responsabilité à la tête de la première section au Maroc de l’université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples.

Pour le président de la section Fès Meknès ainsi constituée ; cette nouvelle équipe élue à ses côtés procédera dès les prochains jours à venir à la mise en place d’un riche programme activités annuel touchant tous les axes de développement visés par l’université à savoir : La créativité, les sciences humaines et la littérature entre autres. Elle procédera en plus à la création des différentes commissions de travail qui se pencheront aux côtés du bureau sur tout ce qui concerne la créativité et créateurs, le développement durable, les relations publiques et la presse, l’organisation et les activités et enfin les affaires financières de la section.

Selon Abdelmajid Naciri, la section régionale Fès décidera à l’unanimité de ses membres à l’organisation d’une formation de haut niveau et à l’ouverture des candidatures à un doctorat honorifique de l’Université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples.

A signaler qu’une délégation représentant le Bureau Exécutif national de l’Université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples conduite par sa présidente Mme Hanaa Bakkali accompagnée de la trésorière générale Mme Maha El Fellah et de la coordinatrice Mme Naima Jellal ont assisté aux travaux de cette assemblée générale constituante de la section régionale de Fès- Meknès.

Enfin, signalons que les membres du bureau de la section régionale Fès Meknès de l’Université internationale pour la créativité, les sciences humaines et la paix entre les peuples sont:

Président: Abdelmajid Naciri

Vice-Présidente: Aicha Bakkali

Secrétaire général : Majraoua Zakaria

SG. Adjoint: Rachid Laamoume

Trésorier général: Mohammed El Hajji

TG Adjoint: Charafat Benayad

Assesseurs responsables de commissions: Naima Jalal, Fouzia Filali, Mohammed Drihem, Mohamed Mrizek et Abdelaziz Boudabza