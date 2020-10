Ouverture de l’exposition « Foum Zguid – Du Sel au Fil » à Dar El Bacha de Marrakech

Mercredi dernier, le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mr Othman El Ferdaous qui était accompagné du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Mr Karim Kassi-Lahlou, du président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi et Mr Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et directeur des collections a procédé à l’inauguration de l’exposition : « Foum Zguid : Du Sel au Fil » organisée du 2 octobre au 10 janvier 2021, au Musée des Confluences Dar El Bacha, à Marrakech.

Cette exposition riche en couleurs, en matières et en formes, présente au grand public une large sélection de tissages réalisés par des femmes berbères dans la région de Foum Zguid et met en lumière le brassage historique, ethnique et artistique qui lie le Maroc et l’Afrique.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées, cette exposition réinsuffle un vent de dynamisme et de culture à Marrakech, ville durement atteinte par la crise sanitaire, et réaffirme l’importance de la culture et de l’art pour les citoyens durant cette période de pandémie.

Etaient également présents Monsieur Mohamed Larbi Belkaid, président du conseil communal de la ville, Monsieur Azouz Boujamid, directeur régional de la culture, et le Consul général de France à Marrakech, Monsieur Philippe Casenave.

