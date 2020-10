Agadir : Le Conseil Régional de Souss Massa Se réunira lundi prochain en Session Ordinaire

Mohammed DRIHEM

Lundi 05 octobre 2020, Le Conseil Régional de Souss-Massa tiendra sa session ordinaire du mois d’octobre, à la grande salle des réunions de la Wilaya de la Région.

La session se tiendra en deux séances dont la première sera consacrée à l’étude et approbation du projet de budget pour l’exercice 2021, de la reprogrammation des crédits pour les années 2020 et 2021, des dotations allouées à l’Agence Régionale d’Exécution des Projets au titre de l’année 2021, ainsi que la demande de prêt du Fonds d’équipement Communal. Le conseil va également délibérer sur le rapport d’audit relatif aux opérations financières et comptables pour les années 2017 et 2018.

L’ordre du jour de ladite séance comprend également l’étude et approbation de plusieurs projets de conventions de partenariat, à savoir :

1- Projet de Convention de partenariat relatif au développement et à la réalisation de la première tranche de la zone logistique au Sud d’Aït Melloul, (commune Qliaa) ;

2- Projet de Convention de partenariat pour la création de la zone d’activités économiques dans la ville de Tata;

3- Deux Projets de Conventions de partenariat liés à la zone industrielle d’Ouled Taima:

– Projet de Convention de partenariat pour développer la zone industrielle d’Ouled Teima;

– Projet de Convention de partenariat pour la réalisation de la station d’épuration de la zone industrielle d’Ouled Teima;

4- Projet de Convention de partenariat pour valoriser la zone industrielle de Tiznit;

5- Amendement du Projet de Convention de partenariat pour la création de la zone industrielle de Tassila (deuxième tranche) à la commune de Dechira;

6- Projet de Convention de partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, afin de créer un mécanisme pour accélérer le développement des entreprises touristiques ;

7- Projet de Convention de partenariat avec la Société de Développement Régional « Développement touristique de Souss Massa »;

8- Projet de Convention de partenariat avec l’Association « Initiative Souss Massa » pour soutenir les Entreprises touchées par les répercussions de la pandémie Covid-19;

9- Projet de Convention de partenariat pour activer le programme de mise à niveau et d’autonomisation économique des femmes en situation difficile en tant que chefs de famille;

10- Projet de Convention de partenariat relatif à la réhabilitation du marché de « Bonaman » «dans la région de Tiznit;

11- Projet de Convention de partenariat pour l’étude et la mise en œuvre de projets d’infrastructures routières dans la Province d’Inzgane Ait Melloul;

12- Projet de Convention de partenariat pour la construction d’un pont dans la commune Fem Zguid;

13- Deux Projets de Convention de partenariat dans le secteur de la santé:

– Projet de Convention de partenariat pour la réhabilitation du secteur de la santé dans le cadre du programme de développement intégré d’Inzgane Ait Melloul;

– Projet de Convention de partenariat pour la construction du service de réanimation de l’hôpital Provincial de Tata;

14- Projet de Convention de partenariat relatif à la création de trois institutions de protection sociale et à la réhabilitation d’un atelier d’insertion professionnelle au profit de certains groupes en situation de vulnérabilité ;

15- Projet de Convention de partenariat relatif à « la résidence de l’étudiante » à Agadir;

16- Projet de Convention de partenariat avec la Ligue Marocaine pour la protection des enfants ;

17- Projet de Convention de partenariat avec l’Association SOS village d’enfants d’Agadir;

18 – Projet de Convention de partenariat avec l’Association Opération Bassma Maroc;

19- Projet de Convention de partenariat avec l’Association des Œuvres Sociales des fonctionnaires de l’Administration de la Région ;

20- Projet de Convention de partenariat pour la promotion du sport:

– Projet de Convention de partenariat avec le club sportif olympique de Dachira;

– Projet de Convention de partenariat avec le club de handball Rajaa Agadir;

– Projet de Convention de partenariat avec la Ligue de football Souss Massa;

– Projet de Convention de partenariat avec la Ligue de Handball Souss Massa;

21- Projet de Convention de partenariat relatif à la construction de barrages de marée dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation 2020-2027;

22- Projet de Convention de partenariat pour la restauration et la mise en place de seuils d’alimentation artificielle des nappes phréatiques du bassin du Souss Massa;

23- Projet de Convention de partenariat dans le domaine de la protection contre les inondations dans le cadre du financement du Fonds des catastrophes naturelles:

– Projet de Convention de partenariat pour protéger le territoire de la commune « Adaoguamd » de la région de Taroudant des inondations;

– Projet de Convention de partenariat pour protéger le territoire de la commune Massa dans la région de Chtouka Ait Baha contre les inondations;

24- Projet de Convention de partenariat dans le domaine de l’assainissement:

– Projet de Convention de partenariat pour financer la mise en œuvre du projet d’assainissement au Centre « Agadir Nait Taleb » à la Commune de « Zagmouzen », Province de Taroudant;

– Projet de Convention de partenariat pour l’achèvement de la deuxième tranche – la première phase – du projet d’assainissement dans la Commune de Bouigra;

– Projet de Convention de partenariat pour contribuer au financement de la part de la commune Massa pour la réalisation du projet de l’assainissement au Centre de la Commune de Massa;

25- Projet de Convention de partenariat avec le « Centre Souss Massa pour le développement culturel »;

26- Projet de Convention de partenariat pour la construction d’un espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Fum Zkid.

Le conseil procèdera ensuite à la Nomination de ses représentants au sein des comités Provinciaux de l’eau.

Quant à la deuxième séance de la session, elle sera consacrée à la question écrite présentée par le groupe « Unité et Égalité » sur les dommages aux secteurs liés à l’industrie du tourisme à Agadir causés par Covid19.

Vu les circonstances actuelles de la pandémie Coronavirus, la session sera organisée dans le plein respect des mesures de précaution et de prévention en vigueur pour le bon déroulement de ses travaux.