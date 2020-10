Le Secrétaire US à la Défense reçu respectivement par le ministre chargé de l’Administration de la Défense Nationale et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR

Vendredi 2 Octobre 2020

Le secrétaire américain à la Défense, M. Mark Esper, a été reçu, vendredi à Rabat, respectivement par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces armées royales (FAR) sur Hautes instructions Royales.

Un communiqué de l’État-major général des FAR précise qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu, vendredi à Rabat, le Secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, en visite de travail au Royaume du 01 au 3 octobre courant.

Les deux responsables ont eu des entretiens durant lesquels ils ont examiné les différents aspects de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense nationale, ainsi que les perspectives de leur développement, rapporte le communiqué.

Ils ont exprimé à cette occasion leur satisfaction quant à la solidité, l’excellence, la durabilité et le dynamisme de la coopération bilatérale, reflet des relations privilégiées et du partenariat stratégique qui lient les États-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc.

A ce titre, les deux responsables se sont mis d’accord sur une coopération militaire entre les forces armées des deux pays, axée sur la consolidation des objectifs de sécurité communs, notamment, l’amélioration du degré de préparation militaire, le renforcement des compétences et le développement de l’interopérabilité des forces.

Dans ce sillage, M. Loudyi a mis en exergue l’engagement constant et la stratégie multidimensionnelle, menée par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire.

Le ministre a, en outre, souligné le rôle du Maroc en tant qu’acteur de la stabilité régionale du Sahel et de la Méditerranée, notamment les efforts déployés par le Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud, pour le développement économique et le renforcement des capacités des forces militaires de plusieurs pays africains, notamment par la formation et l’échange d’expertises.

M. Loudyi a également proposé de consolider la coopération militaire avec les États-Unis par la promotion de projets conjoints d’investissement au Maroc dans le secteur de l’industrie de défense, en vue de favoriser le transfert technologique et de construire progressivement l’autonomie stratégique du Royaume dans ce domaine.

Dans la même journée, et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu M. Esper au niveau de l’État-major Général des FAR à Rabat, a fait savoir la même source.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique accrédité auprès du Royaume du Maroc, M. David Fischer, et de l’Attaché de Défense près l’Ambassade américaine à Rabat, ont porté sur le bilan de la coopération militaire bilatérale. Une coopération qui englobe l’organisation d’exercices combinés, l’échange de visites d’information et la participation aux différents entraînements et stages de formation.

Les deux parties ont mis en exergue leur ambition de développer les relations de coopération séculaire entre les armées des deux pays dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée. L’approfondissement de ces relations devrait se concrétiser à travers la consolidation de la coopération technique et sa diversification pour intégrer des volets développant davantage l’interopérabilité des armées et leurs capacités à faire face efficacement aux menaces qui peuvent se produire.

Elles se sont engagées, par ailleurs, à assurer le suivi des travaux du Comité Consultatif de Défense Maroc-USA, pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

Le point d’orgue de cette coopération reste l’organisation et le déroulement au Maroc de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion”, exercice majeur, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde.

Ont pris part à ces entretiens des Inspecteurs et des chefs de Bureaux de l’État-major Général des FAR, la délégation accompagnant le Secrétaire américain à la Défense et des représentants de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Rabat.

MAP 02/10/2020