M. El Otmani appelle à sensibiliser davantage autour de l’impact de la Covid-19 sur les personnes âgées

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, jeudi à Rabat, l’importance de sensibiliser davantage autour de l’impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur les personnes âgées et de promouvoir la politique liée aux soins de santé et à la planification.

“Bien que toutes les tranches d’âges soient exposées au risque de contamination à la Covid-19, les personnes âgées sont les plus menacées, d’où la nécessité de sensibiliser davantage autour de leurs besoins sanitaires et de mettre en exergue le rôle des professionnels de la santé dans la préservation de la santé de tous les citoyens, en particulier cette frange de la société”, a-t-il indiqué lors du lancement de la 6-ème campagne de sensibilisation à la situation des personnes âgées.

Lors de cette rencontre, organisée à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, sous le signe “Les Personnes âgées, un trésor dans chaque foyer”, M. El Otmani a mis en exergue l’importance de la promotion de la culture de solidarité auprès des générations montantes et de la sensibilisation des enfants et des jeunes quant à l’impératif de s’engager en faveur de la protection de cette catégorie et de renforcer sa place au sein de la famille et la société.

Il a, par ailleurs, estimé que cette campagne de sensibilisation, lancée cette année sous le thème “Un environnement sécurisé pour les personnes âgées: notre responsabilité à tous”, se veut l’occasion de s’arrêter sur les réalités et les perspectives de la promotion de la situation de cette catégorie et pour mettre en avant les programmes et les mesures entreprises par le Royaume à cet égard.

“Nous célébrons, aujourd’hui, cette journée dans un contexte particulier marqué par la propagation du coronavirus (Covid-19) qui a causé des répercussions sanitaires, psychiques et sociales dans le monde entier, notamment sur les personnes âgées”, a poursuivi le chef du gouvernement.

Le Maroc, à l’instar des autres pays, connaît une transition démographique rapide et croissante, compte tenu de la baisse de la proportion des enfants de moins de 15 ans et de l’accroissement du nombre des personnes âgées de 60 ans et plus, qui représentent 11,3% de l’ensemble de la population, soit environ 4 millions d’habitants en 2020, a-t-il fait savoir, notant que 57,5% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes d’une maladie chronique, dont 49,3% sont des femmes et 65,3% des hommes.

A la lumière de ces transitions démographiques et en vue de répondre aux besoins des personnes âgées, à leurs attentes et aux défis dans ce domaine, le Maroc a mis en place les bases essentielles pour transiter vers le traitement des questions de cette catégorie sur la base de principes de droit et non seulement celui de la prise en charge, a ajouté M. El Otmani.

Il a, dans ce sens, relevé que l’exécutif a intégré dans son programme gouvernemental 2016-2021 une série de mesures relatives à la mise en place d’une politique nationale dédiée aux personnes âgées et à l’adoption d’un cadre réglementaire pour que l’État et la société civile puissent intervenir, afin de leur garantir leurs droits et préserver leur dignité, outre l’activation de l’Observatoire national pour les personnes âgées et la création d’un programme spécial pour la santé des personnes âgées.

La protection sociale constitue un droit humain fondamental dont tout citoyen devrait disposer, en particulier ceux qui vivent dans une situation difficile, de sorte à préserver leur dignité et maintenir la cohésion sociale, a-t-il souligné, notant qu’une grande importance doit être accordée aux personnes âgées.

Il a, dans ce sens, rappelé que SM le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes instructions afin de développer le système de protection sociale au Royaume à maintes reprises, précisant que le gouvernement a mis en place une série de programmes et a lancé des initiatives visant la promotion de la situation des personnes âgées.

De son côté, la ministre de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali a indiqué que cette campagne de sensibilisation constitue l’opportunité de lancer le programme “Aman” pour la qualification des établissements de protection sociale dédiés aux personnes âgées, notant que ledit programme porte sur six axes essentiels relatifs à la réhabilitation financière des centres de protection sociale, le renforcement de l’encadrement, le contrôle des services offerts dans ces structures, le suivi des centres non autorisés et la diversification des services offerts aux personnes âgées, outre le suivi des établissements créés et ceux en cours de création.

Cette action se veut, aussi, l’occasion pour annoncer le parachèvement de l’élaboration de la politique publique intégrée pour la promotion de la situation des personnes âgées, qui sera présentée prochainement devant le conseil du gouvernement, a-t-elle relevé, ajoutant qu’il sera procédé durant cette campagne, qui s’étale du 1er au 31 octobre, à 450 opérations chirurgicales (ophtalmologie) au profit des personnes âgées en situation de précarité dans la province de Settat.

Cette campagne vise à créer une mobilisation sociétale, en mettant en exergue des questions liées aux personnes âgées afin de les protéger des impacts du coronavirus et à sensibiliser les enfants et les jeunes quant à l’importance de l’engagement en faveur de la protection de cette catégorie.

En marge de la cérémonie de lancement de la 6-ème campagne de sensibilisation à la situation des personnes âgées, le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a signé des conventions de partenariat avec neuf associations œuvrant dans le domaine.

