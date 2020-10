Les vidéos de Assid et les plantes en plastique

Zaid Tayeb

La plupart des francisants que je croise sur Facebook se conduisent comme les Français de souche. Chaque fois que j’ai le malheur d’oser m’engager dans la discussion qu’ils proposent, je me fais rejeter et bannir à cause de ma façon de considérer leur idée d’une manière autre que celle qu’ils posent comme un axiome. Pour eux, sont des illuminés tous ceux qui s’expriment en français et des obscurantistes les arabisants et moi avec car je dois véhiculer leur obscurantiste dans LEUR langue. Je suis à leurs yeux un apostat qui renie les fondements de la culture de la langue dans laquelle je s’exprime. Je suis donc excommunié ! Il est question dans leurs propos de défense de la liberté du culte, de la liberté d’opinion, du libre penser, des libertés individuelles et d’autres libertés encore. Il ne manquait plus à leur liste pour qu’elle soit exhaustive que la défense des valeurs de la république. Ils veulent sans aucun doute nous annexer à LEUR France, nous dépouiller de notre identité, de notre culture, de notre langue. En un mot, nous annihiler comme ils le sont, hélas, pour eux, pas pour moi !. Heureusement pour nous que nous soyons une monarchie à référentiel religieux et que nous soyons chez nous à jouir d’autres libértés qu’ils ne voient à cause de la cécité qui les aveugle. Ces francisants sont presque français chez-nous, dans notre pays arabo-amazigh, mais, s’ils ne le savent pas, ils ne sont que des bicots et des bougnoules en France dont ils veulent nous faire admettre ses soi-disant valeurs.

Je les vois épingler sur les murs de leur Facebook des vidéos et des ‘’pensées’’ de Assid, de Debbouze et d’autres ‘’illuminés’’, afin de camoufler la tristesse, la médiocrité et la misère qui les enveloppent de leur non moins triste manteau. Les murs de leurs pages, tapissés des ‘’pensées’’ et des vidéos de ces ‘’éclairés’’ qui leur servent de référence sont encore plus tristes à voir et plus à plaindre que lorsqu’ils sont nus. La nudité est dans beaucoup de cas meilleure qu’un accoutrement pareil.

Je garde toujours en mémoire ces femmes de chez nous qui faisaient beaucoup de sacrifices pour garnir les murs intérieurs de leur maison de fleurs et de plantes en plastique : des oranges, des citrons, des grappes de raisin, des branches d’arbres ou d’arbustes avec leurs feuilles vertes pendaient sur les murs. Ils étaient beaux pour nos vieilles mémères, ces murs ainsi décorés et embellis. Avec le temps et le manque d’entretien régulier, ces fleurs et ces plantes se couvraient d’une fine pellicule de poussière blanche et de chiures de mouches. A l’approche de l’Aid Al Adha ou l’Aid Al Fitr, une folle activité féminine animait les rues étroites de nos villages. Les femmes les descendaient de leur pendoir pour les épousseter, les laver, les sécher et les remettre à leur place.

Il en est de ces fleurs et ces plantes artificielles en plastique couvertes de poussière et de chiures pendues sur les murs par nos femmes d’autrefois, ce qui en est des vidéos et des ‘’pensées’’ de Assid et Debouz épinglés sur les murs de certaines pages Facebook par certains francisants pour qui je ne suis qu’un obscurantiste, un passéiste et un ‘’arriériste’’ (pardon pour le mot).