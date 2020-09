PROMOTION TOURISTIQUE : DES ARTISTES B CLENT LA CAMPAGNE TOURISTIQUE MENEE PAR LA CRT FES/MENKES A IFRANE

Mohammed Drihem

Dans le cadre de son programme promotionnel du secteur touristique frappé de plein fouet par la pandémie du Coronavirus notamment dans la Région économique de Fès-Meknès ; le Conseil régional du tourisme (CRT) de cette dernière avait fait appel à des artistes marocains (nes) pour attirer les touristes nationaux et relancer un secteur dans la région.

En effet ; une trentaine de soi-disant : « artistes-ambassadeurs de la région » ont été conviés pour un voyage de promotion touristique du 21 au 25 septembre dans les principales attractions de la région Fès-Meknès, notamment les médinas de Fès et Meknès, le site de Volubilis, la station thermale Vichy Moulay Yaacoub et Ifrane et El Hajeb.

Cette campagne promotionnelle du Tourisme dans la Région a été très mal vue par les habitants de la ville d’Ifrane et sa province qui se sont vus mal menés et mal traités par des soi-disant artistes qui se sont distingués du Groupe en visite à Ifrane par la publication d’une VIDEO sur les réseaux sociaux qui a fait le tour de la toile en suscitant un mécontentement sans pareil des internautes qui ont jugé mal-placés et insultantes les insinuations de ces soi-disant artistes considérés comme des « adolescents » par les uns et comme des « pseudo-artistes » par d’autres internautes.

Ironie du sort, ces trois « Pseudo-artistes », au lieu de donner l’exemple du bon citoyen conscient de la gravité de la situation épidémiologique liée au covid-19 ; ils se sont permis délibérément de faire fi de la loi avec le non-respect des mesures préventives contre la covid-19 réprimé par la loi objet du décret-loi, approuvé par le conseil de gouvernement, prévoyant une amende pécuniaire contre toute infraction constatée par les agents de contrôle sur la voie publique.

En effet, nos trois « Pseudo-artistes » se sont permis de se prendre en vidéo en plein centre-ville d’Ifrane sans bavette et sans aucun respect de la distanciation sociale imposés par la loi et se permettent de dire que les gens ne portent pas de bavette a Ifrane entre autres insinuation qui n’ont rien à voir avec l’objectif leur visite à Ifrane objet de leur contrat moral avec le Conseil Régional du Tourisme à savoir : La promotion du Tourisme à Ifrane et sa région et non pas les insultes pour les autochtones. (Voir Vidéo incriminé ci-joint).

A rappeler enfin que ce soi-disant « voyage promotionnel » sera suivi d’un autre, prévu du 16 au 18 octobre prochain, ciblant les « influenceurs et agents de relations publiques » et que ces deux actions s’inscrivent dans le cadre d’une vaste campagne de promotion touristique de la destination qui prendra fin le 31 décembre prochain.

Selon le CRT, un plan d’action a été mis en place avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), dans le cadre de la stratégie nationale de relance touristique, érigeant le secteur en priorité.