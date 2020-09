Que tout le monde arrête de fumer! C’est un ordre.

Yahya Torbi

Arrêtez de fumer immédiatement! N’attendez pas demain, ou le jour où vous partez à la retraite, ou le 31 Mai, journée mondial sans tabac; pour essayer de rompre avec la cigarette! N’essayez pas mais décidez-vous, avant que le cancer ne prenne possession de votre organisme! Sachez que le tabac est la cause principale de plus de 90% des cancers de la gorge, du poumon, de la vessie et du tube digestif. Donc, mieux vaut maintenant que plus tard. Car, chaque cigarette que vous fumez est un clou que vous enfoncez dans votre cercueil. Sachez aussi que le danger et la nocivité du tabac ne résident pas seulement dans la nicotine, le goudron, le benzène, …, mais aussi et surtout dans les éléments radioactifs contenus dans cette herbe toxique; ce qui affaiblit votre système immunitaire, détériore votre santé et vous rend vulnérables aux infections. C’est pourquoi le tabagisme tue six fois plus que le sida, le suicide et les accidents de la route, selon des études canadiennes spécialisées. Et ce, malgré l’évolution de la médecine.

Vous vous demandez souvent pourquoi vous devenez essoufflés au moindre effort, et pourquoi vous avez la voix enrouée et désagréable, le teint terne et fatigué, la peau sèche et le visage pâle comme un cadavre, alors que vous êtes encore jeunes. C’est, tout simplement, à cause du tabac que vous consommez avidement. Et, c’est ainsi que le tabagisme anticipe votre mort; autrement dit, au lieu de vivre 100 ans ou plus en bonne santé, vous verrez votre vie s’arrêter à 70 ou 75 ans. Pourtant fumer n’est pas un vice, mais une mauvaise habitude dont vous pouvez vous débarrassez avec un peu de volonté et avec l’aide et le soutien de vos familles et de vos collègues et amis. Ne soyez pas comme les 30% des Français qui fument 3, 4, 5 paquets de cigarettes par jour, alors que leur pays produit les meilleurs vins du monde, ( à consommer avec discernement. ), et méfiez-vous aussi des célébrités et des stars du cinéma, de la chanson et du YouTube, qui allument et fument, » majestueusement « , des cigarettes, ou des joints, ou des narguilés, devant vous, car elles sont payées pour ça; c’est de la propagande, c’est de la publicité, visant les femmes et les adolescents surtout. N’allez pas dans les endroits où la cigarette vous tente. Occupez-vous la tête en faisant du jogging, du vélo, de l’aérobic, du yoga, du jardinage, des randonnées pédestres, ou en jouant aux boules, à la dame, aux échecs, en allant à la piscine, en lisant des livres, en regardant des film, en dessinant des paysages, … Bref, essayez toutes les activités physiques et intellectuelles, bienfaisantes et profitables, et laissez-vous emporter par le plaisir naturel que vous procure votre organisme, et redécouvrez ainsi la joie de vivre!

Ne faites pas le bonheur des marchands de tabac et des médecins au détriment de votre santé! Dites adieu au tabagisme avant de finir dans un fauteuil roulant, avec une jambe coupée, ou une gorge en silicone, ou un seul poumon, ou un asthme chronique, ou une cécité irréversible, …

D’ici là, mesdames et messieurs les fumeurs et les fumeuses, ne fumez surtout pas en présence des enfants, car le tabagisme passif est un crime contre l’enfance, et n’oubliez pas de plongez dans les livres d’Allen Carr, vous y trouverez toutes les méthodes d’arrêter de fumer. Et bon courage à tous!

Yahya TORBI