Communiqué de presse

Projet « TAKWIYAT KODORATI LIIDMAJI : Insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et des garçons en situation précaire, formation professionnelle de qualité, inclusive et axée sur le marché du travail » mené par l’Association ACODEC, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de Subventions du projet « KAFAAT LILJAMIA : vers un système de formation professionnelle marocain de qualité, inclusif et axé sur le marché du travail»,financé par des fonds de Coopération Déléguée de l’Union Européenne en partenariat avec le British Council et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), dont fait partie intégrante du Programme de l’UE d’Appui à la Formation Professionnelle : développement du capital humain au Maroc

Dans ce contexte, l’association ACODEC a réalisé le projet TAKWIYAT KODORATI LIIDMAJI

Ce projet d’appui à la formation professionnelle par apprentissage a fait accroître la

synergie entre la formation professionnelle (20%théorique et 80% pratique avec stage) en

donnant la priorité à l’inclusion sociale il est orienté vers l’emploi. Le projet est réalisé en partenariat avec la coordination régionale de l’Entraide Nationale, Association AGEF Oriental (Association des Gestionnaires et Formateurs en Ressources Humaines), Coopérative professionnel chabiba, Association Intilakat achark et Association Chabiba pour les personnes à besoin spécifique et leurs amis de la wilaya d’Oujda.

les résultats du projet achevé seront présentés lors de la journée de clôture qui aura lieu le Jeudi 17 /09/2020 à partir de 10 heures via la plate forme virtuelle GOOGLE MEET, et ce avec la participation de nos partenaires locaux, les représentants de l’AECID, BRITISH CONCIL et l’Entraide Nationale.

NB : Le contenu de ce communiqué de presse relève de la seule responsabilité de l’association ACODEC et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union Européenne, de l’AECID et de British Council

====

المشروع » تقوية قدراتي لإدماجي«

Projet « TAKWIYAT KODORATI LIIDMAJI »

Programme Présentation du clôture du projet

تقديم ختام المشروع برنامج

Le jeudi 17 Septembre 2020 De 10h à 12h00

Via la plateforme google meet

يوم الخميس 17 شتنبر 2020 من س 10 إلى س 12 عبر منصة google meet

Heure

الساعة

Sujet

الموضوع

Intervenant

المتدخل

10h00

Mot de bienvenu كلمة ترحيبية

ACODEC

10h15-10h45

Cadre général du projet الإطار العام للمشروع

-AECID

-BRITISH CONCIL

10h45- 11h 15

Présentation des résultats du projet تقديم نتائج المشروع

Président ACODEC

11h15-35h

Intervention des partenaires مداخلات الشركاء

Entraide National

AGEF

11h 35 -12h

Echanges/débats نقاش

Participants

12h00

Synthèse et clôture اختتام

Modératrice