Oujda le 11 septembre 2020

Communiqué de presse

Série de Webinaires sur le thème :

Région de l’oriental : Le rôle des acteurs locaux et régionaux dans la gestion de la crise sanitaire Covid19

Dans le cadre du projet « Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans la Région de l’Oriental », cofinancé par l´Union Européenne, et mis en œuvre par l´Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) et l´Association Mouvement pour la Paix -MPDL, en partenariat avec l´Université Mohamed I d´Oujda et l´Association Tanmia.ma, une série de conférences virtuelles (Webinaires) seront organisées entre juillet et septembre 2020 sur l’implication et la participation des acteurs locaux et régionaux dans la gestion de la crise sanitaire du Covid19.

Ces webinaires ont pour objectif de lancer le débat avec les différentes parties prenantes au niveau de la région de l’oriental sur les efforts déployés en matière de gestion de la crise sanitaire durant la période du confinement ainsi que pour la période post-crise surtout pour la relance économique et sociale.

Les trois webinaires connaîtront la participation de plusieurs acteurs étatiques et politiques de la région de l’oriental, ainsi que des représentants des autorités locales, des professeurs universitaires, des représentants de la société civile et des membres des instances consultatives créés dans le cadre des mécanismes de démocratie participative et seront diffusées Live sur Facebook et YouTube.

Dans ce sens, et suite à la réussite du 1er webinaire tenu en juillet dernier sur « le rôle des conseils locaux et régionaux dans la gestion de la crise sanitaire du Covid19 », trois autres webinaires seront organisés en septembre comme suit :

Webinaire 2 : Le rôle de la société civile de la région de l’oriental dans la gestion de la crise sanitaire, le 16 Septembre 2020 à 18h00 Sur ZOOM

Webinaire 3 : Impact du Covid19 sur les femmes et les populations vulnérables : Quel rôle pour les Instances de Parité, Egalité des Chances et Approche Genre, le 23 Septembre 2020 à 18h00 Sur ZOOM

Webinaire 4 : La jeunesse face à la crise Covid19 : Défis, solutions et participation le 30 Septembre 2020 à 18h00 Sur ZOOM

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter à assurer la couverture médiatique de ces webinaires. Pour y participer, veuillez remplir le lien d’inscription suivant :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkd-6tqzstH9R2Id-_xARB6WU-eCgpmvMi

Pour plus d’information, veuillez contacter

Madame Karima Rhanem

Experte en politiques publiques et communication digitale, chargée de l’organisation des webinaires

+212 660 44 14 77

Pièces Jointes : Note de cadrage et programme.