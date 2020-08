25 août 2020

Rabat – Le Soudan du Sud soutient « clairement » la position du Maroc et la souveraineté du Royaume sur le Sahara marocain, ainsi que son intégrité territoriale, a affirmé mardi le nouvel ambassadeur de la République du Soudan du Sud, M. Riek Puok Riek.

« Nous avons clairement exprimé la position du Soudan du Sud au sujet de la question du Sahara: Nous soutenons le Royaume du Maroc dans sa position quant à cette question et appuyons la souveraineté du Royaume du Maroc et son intégrité territoriale », a indiqué dans une déclaration à la MAP M. Riek qui a présenté les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en tant que nouvel ambassadeur de son pays au Royaume.

« Nous somme un État souverain qui n’établit de relations qu’avec des États souverains », a-t-il insisté.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont réjouies de l’ouverture d’une ambassade du Soudan du Sud au Maroc, exprimant leur souhait de raffermir ces relations au service des intérêts des deux peuples frères.

MAP