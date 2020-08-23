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تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا إلى وقت لاحق (وزارة التربية الوطنية)

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22 أغسطس 2020
الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، الذي كان مقررا إجراء اختباراته يومي 4 و5 شتنبر 2020، إلى وقت لاحق.

وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنه تقرر أيضا، اعتماد « التعليم عن بعد » كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020، الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير « تعليم حضوري » بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
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