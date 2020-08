IFRANE : LA CRISE DE L’EAU POTABLE TOUCHE LE CHATEAU D’EAU DU ROYAUME DU MAROC

A l’instar de plus d’une région du pays ; la province d’Ifrane connait de nos jours une pénurie d’eau sans précèdent qui s’est fait sentir dans plus d’une localités dont notamment et surtout à Ain Leuh où les forages d’alimentation du château d’eau de l’ONEE ont tari et la distribution de l’eau potable par ce distributeur n’est plus assurée que grâce à l’intervention de la province qui a mobilisé quelques trois camions citernes pour alimenter ce château à partir des Bouches d’incendie mises en place dans la ville d’Ifrane.

Ces mêmes camions citernes de la Province d’Ifrane qui alimentent en eau potable d’Ifrane des citernes mises en place par la Province dans des Douars de la Région d’Adarouch (CR de Ain Leuh et celle de Sidi Makhfi) prêtent une main forte aussi au conseil urbain de la Ville d’Ifrane pour assurer l’arrosage des différents espaces verts, parcs et jardins de la cité en utilisant les eaux de la source de Zerrouka (I) située à deux km du centre-ville utilisée notamment par l’ONEE pour l’alimentation de la ville d’Ifrane en Eau potable.

Dans ce même cadre de mobilisation des pouvoir publiques pour assurer de l’eau potable aux citoyens au niveau de la province d’Ifrane ; la Délégation Provinciale de la Promotion National utilise plusieurs autres camions citernes de location pour

assurer la distribution de l’eau potable au profit des citoyens habitant les Douars enclavés notamment dans la région des lacs (Hachlaf, Aoua, Ifrah), de Michlifen, Adrhar et autres et ce ; à partir d’un forage d’alimentation d’Oued Tizguite situé à Tarmilate à quelques 08 km d’Ifrane.(anciennes sources d’alimentation d’Ifrane en eau potable)..

Pour sa part ; la collectivité territoriale de Tizguite a mobilisé un camion-citerne pour assurer la distribution de l’eau potable au profit des populations des douars et localités et Ain Hnach, Sidi Brahim ; Outgui et Sidi Abderrahman entre autres.

A souligner enfin que la pénurie d’eau que vit actuellement le Maroc fait bien des dégâts. Plusieurs régions du pays sont au bord de la crise et la situation des barrages est au plus bas. Les derniers chiffres avancés début mars dernier relèvent que le taux de remplissage moyen des barrages est de 47,8% contre 63% à la même période l’année dernière.

Mohammed Drihem