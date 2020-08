Le peuple libanais peut et pourra toujours compter sur le Maroc

La bonne nouvelle, dans son drame, est venue du Maroc, le 06 août 2020, pour le peuple libanais suite à l’explosion qui a détruit une grande partie de la capitale libanaise le 03 août 2020.

En effet, le Roi du Maroc a ordonné, le 06 août 2020, l’envoi d’une aide humanitaire au Liban pour l’aider à faire face à la situation catastrophique prévalant résultant des explosions mortelles ayant secoué le port de Beyrouth faisant plus d’une centaine de morts et des milliers de blessés sans compter les dizaines de personnes portées disparues et des centaines de milliers de sans abris.

Ainsi, un pont aérien entre Casablanca et Beyrouth a démarré, le 06 août 2020, par lequelil sera procédé par le Royaume du Maroc à l’envoi de 8 avions, 4 militaires et 4 civils, chargés de 295 tonnes de denrées alimentaires de base, de 10 tonnes de médicaments et de 10 tonnes de matériel médical, outre 11 tonnes de médicaments et matériel médical « spécial COVID-19 ».

De même, une équipe médicale militaire sera chargée de mettre en place un hôpital de campagne pour prendre en charge les victimes des explosions et sera composé de 100 personnes, dont 14 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien tout en abritant un bloc opératoire, des unités d’hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un laboratoire et une pharmacie.

Cette action de solidarité, décidée par le Roi du Maroc, entre dans le cadre de la consolidation de la fraternité entre le Royaume du Maroc et l’État du Liban, après l’explosion sans précédent qui a eu lieu dans la capitale libanaise.

Pour rappel, le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République libanaise, Michel Aoun, lui exprimant et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple libanais, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

Le Roi du Maroc a également fait part au Président Aoun, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Liban en ces moments difficiles, l’assurant que le Royaume du Maroc se tiendra de manière constante aux côtés du peuple libanais.

Farid Mnebhi.