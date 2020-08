L’Afrique dans la tourmente d’une épidémie qui s’aggrave partout

Dr MOUSSAYER KHADIJA

Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face, lui aussi, à une forte augmentation des cas de coronavirus depuis un mois, notamment dans certains pays particulièrement touchés. Fin juillet, l’Afrique du Sud recensait à elle seule 471.123 cas confirmés, soit presque 53% du total des cas confirmé du continent africain, suivi par ordre d’importance de l’Egypte, du Nigeria, du Ghana, de l’Algérie et du Maroc.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) craint que l’Afrique ne puisse « affronter » la pandémie. Elle .a averti le 31 juillet que l’assouplissement des restrictions pourrait entraîner une résurgence de l’épidémie et a demandé aux gouvernements africains de renforcer les tests et la recherche des contacts.

Le directeur régional de l’OMS, le Dr Matshidiso Moeti, a même ajouté que les pays africains devraient se rappeler que « personne n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous ».

Faisons le point de la situation à partir des données fournies, notamment par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

1/ Une situation instable au Maghreb et dans les pays arabes du continent

Alors que l’Egypte contrôle difficilement la situation, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc sont depuis peu confrontés à une croissance forte des cas de contamination, ce qui contraint les autorités à revoir leurs mesures de déconfinement et à durcir les restrictions. En pleine saison estivale, ces pays craignent le pire. Observons la situation dans certains pays (par ordre alphabétique)

Algérie

602 nouveaux cas de Covid-19 et 14 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures dans ce pays qui comptabilise au total 31465 cas, et 1.231 décès. Plus de 3000 professionnels de la santé ont été par ailleurs testés positif. Les autorités algériennes ont reconduit, le 27 juillet, pour 15 jours supplémentaires des mesures de confinement partiel dans 29 wilayas,

Égypte

Le pays comptait 92 947 cas confirmés et 4 691 morts le 29 juillet. Les autorités ont pris des mesures très strictes, en imposant un couvre-feu nocturne depuis le 25 mars. Le pays a commencé son déconfinement seulement depuis le 1er juillet…

Maroc

Après des records de nouveaux cas de contamination dépassant les mille les trois derniers jours de juillet, le royaume a enregistré 693 cas le 1er août et 522 le 2. Le chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a déclaré, lors d’un point de presse donné le 2 août, qu’au total depuis mars, 25 537 personnes ont été touchées, soit 70 cas pour 100.000 habitants, et 382 sont décédés du coronavirus.

Face à cette augmentation des cas observée ces derniers jours, la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU) et la Société marocaine d’anesthésie d’analgésie et de réanimation (SMAAR) ont proposé une réorganisation des soins et des critères d’admission. Ils estiment nécessaire de «préserver exclusivement l’accès aux capacités de prise en charge des urgences vitales, des cas graves et/ou complexes» vers le circuit hospitalier. Pour les autres cas, il faudra «privilégier les autres circuits existants», comme les numéros verts, les services de protection civile, les SAMU privés ou les médecins de ville.

Tunisie

Au 30 juillet, le pays a compté 26 nouvelles contaminations, ce qui porte le bilan des cas confirmés à 1.514 et des décès à 50. Le couvre-feu a été levé et le pays est sorti du confinement le 4 mai dernier. La Tunisie, qui s’en sort mieux que ses voisins, a néanmoins décidé le 27 juillet de réimposer un isolement obligatoire de trois jours aux voyageurs en provenance d’un pays classé sur une liste de pays à risque et qui ne pourraient pas justifier d’un test PCR négatif.

II/ L’Afrique noire dans la tourmente

Bien que moins impacté que le reste du monde, cette partie du monde connaît depuis un mois une propagation rapide de la Covid-19. L’Afrique qui représente environ 15,5% de la population mondiale ne concentrait seulement pourtant que 5,2% à la mi-juillet des personnes officiellement atteintes. L’Afrique a franchi 1er août la barre des 900.000 cas confirmés et près de 19 000 décès. Le taux de mortalité par habitant reste cependant faible par rapport à d’autres régions du monde, ce qui s’explique par la jeunesse de la population : plus de 60 % des habitants ont moins de 25 ans. Or, on sait que le coronavirus fait mourir en très grande majorité des personnes âgées (et parmi celles-ci ceux qui sont atteints en général déjà de pathologies lourdes).

Examinons quelques exemples de pays en difficulté.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par le virus sur le continent africain, avec, le 29 juillet, 459 761 cas de Covid-19 et 7 257 décès, devenant ainsi le cinquième pays le plus touché au monde. Le pays a pourtant débuté le 1er mai son déconfinement mais les restrictions sont encore nombreuses. Face à l’augmentation des cas, un couvre-feu de 21h00 à 4h00 est à nouveau instauré dans tout le pays depuis le 13 juillet.

Bénin

Le 29 juillet, le Bénin enregistre 1 770 cas de coronavirus dont 35 décès. Il faut noter que le pays est en pointe pour imaginer des solutions pour combattre les virus . Un médecin béninois a ainsi mis en place le Réseau d’échange entre médecins d’Afrique (REMA) qui est présent maintenant dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. Cette application (déjà disponible sous Android et en septembre sous IOS) fournit aux professionnels de santé un service de collaboration médicale à distance.

Burkina Faso : Peuplé de 20 millions d’habitants, il est le pays le plus touché en Afrique de l’Ouest en comptant au 29 juillet 1 105 cas confirmés et 53 décès.

Cameroun : Avec 17 179 cas répertoriés, le 29 juillet, et 391 décès, ce pays est le troisième pays le plus touché d’Afrique subsaharienne, derrière l’Afrique du Sud et le Nigéria. .

Congo-Brazzaville : Ce pays d’environ cinq millions d’habitants compte 8 873 cas officiellement déclarés et 208 décès, le 29 juillet. Il est resté en confinement total du 31 mars au 3 mai dernier.

Côte d’Ivoire : Au 29 juillet, le nombre de cas confirmés est de 15 713, dont 98 décès.

Gabon : 7 189 cas sont confirmés au 29 juillet, dont 49 morts. En dépit d’une progression des contaminations depuis mai, le pays a décidé un déconfinement progressif depuis le 30 juin.

Nigeria : Le pays enregistrait 41 804 cas de coronavirus dont 868 morts le 29 juillet

Sénégal : Il compte officiellement, au 29 juillet, 9 805 cas de contamination et 198 morts. La première victime de l’épidémie dans ce pays est Pape Diouf, l’ex-entraîneur de football, bien connu des français, décédé dans un hôpital de Dakar le 31 mars

*****

Alors que les prévisions économiques pour l’Afrique ne sont pas du tout encourageantes à court terme (selon par exemple la Banque mondiale et le Fonds monétaire international), l’aggravation de l’épidémie risque encore plus d’hypothéquer l’avenir d’autant plus que ces pays ont souvent des structures hospitalières fragiles qui risquent d’être rapidement « dépassées ».

Casablanca, le 3/08/2020

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral

Présidente de l’Alliance des Maladies Rares au Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية ,

Consultante à l’Hôpital Cheikh Khalifa Ben Zayed de Casablanca, Ancienne chef de service à l’Hôpital de Kenitra, Ancienne interne aux Hôpitaux de Paris – Pitié Salpêtrière – Hôpital Charles Foix, Conseillère à la rédaction et membre du comité scientifique du Journal de Biologie Médicale (JBM), Membre du comité scientifique de la Revue de Médecine Générale et de Famille (RMGF)

Pour en savoir plus

– Coronavirus en Afrique : quels sont les pays impactés ? Mise à jour 29.07.2020 à 12:16 par Oumy Diallo AFP TV5 Monde https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-en-afrique-quels-sont-les-pays-impactes-350968

– Algérie/Coronavirus: Le confinement partiel prolongé de 15 jours dans 29 Wilayas Hespress FR 27 Juil 2020 https://fr.hespress.com/157915-algerie-coronavirus-le-confinement-partiel-prolonge-de-15-jours-dans-29-wilayas.html

– Coronavirus : l’OMS met en garde les pays africains contre l’assouplissement des restrictions BBC News 31 juillet 2020 https://www.bbc.com/afrique/region-53610543

Coronavirus : à quelle vitesse se propage-t-il en Afrique ? Peter Mwai et Christopher Giles BBC Reality Check 27 juillet 2020 https://www.bbc.com/afrique/region-53560175