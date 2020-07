MOYEN ATLAS : PECHE SPORTIVE ET RECREATIVE A L’HEURE DU CONFINEMENT AU MAROC

VIDEO

Mohammed Drihem

Suite à la décision l’allégement du confinement dans certaine région du Royaume du Maroc, et en réponse aux doléances émanant des différentes associations, fédérations et sociétés de chasse et de pêche sollicitant la reprise de l’exercice de leurs activités, plusieurs mesures ont été proposées par le département des Eaux et Forêts et de la lutte contre la désertification aux différentes autorités provinciales dans les provinces concernées conformément aux dispositions du Décret 2-20-406 portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire et édictant des mesures d’allégement des restrictions y afférents.

Entre autres propositions faites dans ce sens, on peut lire dans la note de cadrage établie par le département des Eaux et Forêts qu’en matière de chasse de la tourterelle : La limitation à un chasseur et un accompagnateur par poste avec respect des mesures prises par les autorités relatives aux déplacements entre les villes, en matière de pêche commerciale ce nombre est limité à deux pêcheurs par barque avec respect des mesures prises par les autorités relatives aux déplacements entre les villes et en matière de pêche sportive qui nous concerne ici, le nombre est limité à un pêcheur et un accompagnateur par poste avec interdiction de l’organisation des concours de pêche et respect des mesures prises par les autorités relatives aux déplacements entre les villes.

Sur la base de cette décision du département des eaux et foret donc, et conformément à l’arrêté portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales au Maroc au titre de la saison 2019-2020 fixant notamment les réserves de pêche ; les mordus de la pêche ont été au rendez-vous dès le premier dimanche d’après le déconfinement allégé avec la réouverture de la saison de pêche post-covid dans différentes régions du Maroc.

A rappeler qu’à l’instar de chaque saison de pêche et comme à son accoutumé ; le Centre National d’Hydrobiologie et de pisciculture (CNHP) relevant du Département des Eaux et Forêts à Azrou n’a ménagé aucun effort pour assurer le très bon déroulement de l’ouverture de la saison de la pèche dans les eaux continentales en général et au niveau de différents plans et cours d’eau depuis le début de la saison.

En effet, à la veille de l’ouverture de la saison initialement prévue pour 15 Mars 2020 mais annulée suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publiques ; le CNHP a procédé depuis déversement d’un bon nombre de truites pêchables reparties sur plusieurs plans et cours d’eau de la région du Moyen Atlas très connus pour la pèche de la truite de l’Atlas. Reportage Vidéo avec Mrs Abdellah Bouzid Président de la Fédération Marocaine de la pêche écologique, Mustapha Mennane Pécheur membre fédéral et Mr Mounir Badouri Président de l’Union Marocaine du Black Bass.

Reportage

