Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 16 juillet 2020

M.El Otmani: Baccalauréat/Le Maroc a réussi le pari d’un examen présentiel

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, s’est félicité jeudi du succès qui a entouré l’organisation de la session ordinaire du Baccalauréat, assurant que le Maroc a gagné le pari de tenir un examen présentiel en ces temps difficiles.

Intervenant lors du conseil de gouvernement, M. El Otmani a relevé que « le Maroc est parvenu, dans le cadre d’une mobilisation globale et contrairement à plusieurs pays, à gagner le pari d’organiser un examen présentiel en ces temps difficiles en total respect des mesures sanitaires nécessaires », a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi qui donnait lecture à un communiqué à l’issue du Conseil.

M. El Otmani a souligné que l’examen du Bac « a connu une mobilisation totale », ajoutant que « c’est ça le Maroc qui, si toutes ses composantes sont mobilisées avec nationalisme et spontanéité, réussit, excelle, résiste et relève les défis ».

Selon le chef du gouvernement, les résultats sont positifs avec un taux de réussite dépassant 63 pc, dont 52 pc des admissions avec mention, notant que ces résultats sont meilleurs que ce qui a été enregistré ces dernières années.

M. El Otmani a félicité les candidats admis et leurs familles pour cette réussite méritée en cette année de difficultés consécutives à la pandémie de coronavirus, saluant leur persévérance et les efforts qu’ils ont consentis à domicile et à travers les dispositifs de télé-enseignement. Le chef du gouvernement a ensuite exprimé ses remerciements à toutes les parties ayant contribué au succès de l’examen du Baccalauréat, dont les départements ministériels et à leur tête le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il a également loué les efforts du ministère de l’Intérieur qui a mobilisé les autorités locales et sécuritaires, du ministère de la Santé, celui de la Jeunesse et des Sports ainsi que les collectivités territoriales qui ont dédié leurs structures respectives à l’organisation de l’examen.

Plus de 600.000 personnes œuvrent dans près de 34.000 coopératives au Maroc

Plus de 600.000 personnes œuvrent dans près de 34.000 coopératives au Maroc, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a déclaré que Mme Fattah Alaoui a évoqué, dans une présentation sur la situation du secteur des coopératives et les perspectives de son développement, les progrès accomplis et le développement tangible qu’a connu ce secteur au cours des deux dernières décennies, grâce à l’implication d’une catégorie importante de citoyens dans les coopératives, en particulier les jeunes et les femmes dans le monde rural.

D’autre part, la ministre a exposé quelques initiatives innovantes adoptées par son département au profit des coopératives afin d’atténuer les effets négatifs dus à la pandémie de la Covid-19.

Après avoir établi un diagnostic approfondi du secteur des coopératives et des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté, la ministre a exposé les grandes lignes des perspectives de développement du secteur ainsi que des progrès accomplis à travers la promotion de la création de coopératives de nouvelle génération, la diffusion de l’esprit entrepreneuriale et le renforcement du positionnement des coopératives marocaines sur le continent africain et à l’international, compte tenu de leur rôle de premier plan dans la création d’emplois, la lutte contre la vulnérabilité, l’organisation du secteur informel, le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et le développement communautaire, entre autres.

Emploi: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif aux secteurs et conditions pour les CDD

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.19.793 relatif à la définition des secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à travers un texte réglementaire après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d’une convention collective de travail.

Présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, le décret vise à conférer une souplesse socialement responsable à même de stimuler davantage le marché de l’emploi, tout en préservant les droits des salariés et lutter contre le travail précaire, à l’instar des expériences internationales dans le domaine, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Ce texte se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD, a relevé le ministre, précisant que ces cas se limitent à quatre scénarios tels qu’énoncés dans les dispositions des articles 198, 190, 192 et 196 de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail. Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.

Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux. De même, le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article. Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

M. Amzazi a ajouté que l’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée. S’agissant de la présentation et de l’examen du projet de décret n°2.20.394 fixant les prérogatives et l’organisation du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, le ministre a fait savoir qu’il a été reporté à un prochain Conseil de gouvernement étant donné l’incapacité du ministre de tutelle à participer aux travaux du Conseil à cause de ses engagements liés à la discussion du projet de loi de finance rectificative à la Chambre des Conseillers. De même, a ajouté M. Amzazi, il a été décidé de reporter l’adoption du projet de décret n° 2.20.448, présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, sur la création de la zone franche d’exportation Ain Johra, afin de le soumettre à un examen plus approfondi.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions au sein du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, présentées par le Chef du gouvernement. Suite à la publication, le 26 février 2020, du décret n° 2.19.1094 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, portant changement des appellations de certaines unités relevant du ministère, le Conseil a approuvé la nomination de M. Abdellah El Mahboul au poste de Président du Conseil général de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Adil Bahi au poste de Directeur général de la Stratégie, des ressources et des affaires techniques, de M. Najib Karkouri au poste de directeur de la Stratégie, du financement et de la coopération et de M. Noureddine Maana au poste de directeur des Ressources humaines.

Il s’agit aussi de la nomination de Mme Nadia Nahil directrice des Systèmes d’informations et de la communication, de M. Ahmed Imzel Directeur général des Routes et du transport terrestre, de M. Noureddine Eddib, directeur du Transport terrestre et de la logistique, de M. Hamou Ben Saadout Directeur général des Eaux et de M. Omar Chafiki directeur général de la Météorologie, a ajouté M. Amzazi.

MAP: 16/07/2020