وزارة التربية تخول كامل الصلاحية لمجالس الأقسام الخاصة بالسنة الأولى من سلك البكالوريا للتقرير في انتقال التلاميذ بجميع شعب ومسالك هذا المستوى

بلاغ إخباري

الخميس 16 يوليوز 2020

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العليم – قطاع التربية الوطنية، مراسلة وزارية بتاريخ 15 يوليوز 2020 بخصوص مجالس الأقسام الخاصة بالسنة الأولى من سلك البكالوريا.

وبموجب هذه المراسلة وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الوزارة لإنهاء الموسم الدراسي الحالي، فقد تم تقرر إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام للتقرير في انتقال التلاميذ بجميع شعب ومسالك هذا المستوى إلى السنة الثانية بكالوريا بناء فقط على نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها حضوريا ووفق عتبة النجاح المعتمدة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي خلافا للسنوات الماضية حيث كان هذا الانتقال يأخذ كذلك بعين الاعتبار حضور التلاميذ في اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا.

أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا فستجرى اختباراته كما تم الإعلان عن ذلك سابقا يومي 4 و5 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الشعب، حيث تشكل نقطته 25 في المائة في احتساب المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021 وذلك طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المعمول به.