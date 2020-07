Le Maroc en passe de concrétiser la plus belle réussite africaine

Nul n’aurait parié un Pecos sur le projet de la voie express de plus de 1000 km, liant Tiznit à Dakhla, en passant par Laâyoune, pour un budget de 01 milliard d’Euros alors que le Maroc n’a ni gaz ni pétrole.

Ce projet de route, à dimension continentale et à portée stratégique notoire, influera positivement sur les échanges humains, économiques et culturels entre le Royaume du Maroc et des pays comme la Mauritanie, le Sénégal ou le Mali.

Cet extraordinaire projet aura un impact sur le quotidien d’une population des millions d’habitants, répartis sur 10 Provinces du Sud marocain et son financement sera assuré par l’État marocain et les quatre Régions concernées à savoir, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Dakhla-Oued Eddahab et Souss-Massa, dont les habitants du Sahara marocain précisément voient un rêve est en train de se concrétiser.

Au-delà de son impact sur l’ancrage définitif des Provinces du Sud dans leur giron naturel, cette nouvelle route aura également une dimension pan-africaine qui lui attribuera une portée stratégique incontestable.

Ce projet réduira le temps et le coût du transport, améliorera la fluidité du trafic, le niveau de service, le confort et la sécurité routière et facilitera le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.

Ce projet titanesque qu’est la voie express Tiznit-Dakhla, objet d’une Convention de partenariat signée devant le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, entre dans le cadre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud marocain.

Dans un peu plus d’un an, la pénible traversée des virages sinueux entre Tiznit et Guelmim, ou des routes sablonneuses entre Tan-Tan et Laâyoune ou Laâyoune et Dakhla, empruntée chaque jour par des centaines de poids lourds chargés de poisson, sera une partie de plaisir pour les automobilistes au lieu d’être une vraie corvée comme elle l’est aujourd’hui.

Ainsi, après avoir signé de grands exploits comme le TGV, le port Tanger Med ou le complexe Noor, voilà que le Maroc est en train d’ajouter cette belle œuvre au registre de ses aventures spectaculaires car en plus d’honorer un engagement solennel pris devant le Roi du Maroc, il s’agit de réussir un projet névralgique qui va façonner l’avenir des Provinces du Sud du Maroc.

Farid Mnebhi.