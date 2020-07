Rencontre artistique interactive : « Jemaa El-Fna en Live » Dans l’attente de la reprise de sa fonction artistique, la place historique et ses trésors humains vivants.

Samedi 04 juillet dernier ; le grand public national et international a été au rendez-vous avec une animation culturelle et artistique à distance inédite dédiée aux arts de la Halka : « Djemaa El-Fna en live » ; qui diffusée sur le lien Facebook du Forum Marrakech demain.

Organisé par ce dernier Forum en collaboration avec la Willaya de Marrakech/Safi ; Cette animation artistique a été animée par une pléiade d’artistes, d’acteurs culturels et d’experts dans un élan de solidarité artistique qui relie le passé au présent et ce ;dans la perspective d’une meilleure reprise de la fonction artistique de la place historique Jemaa El-Fna.

Les anciens de la Halka, aux côtés des jeunes et des artistes contemporains ont croisé leur talent et leur savoir afin de permettre aux premiers de se renouveler et aux autres de se ressourcer pour une meilleure transmission de notre patrimoine traditionnel oral et la préservation de notre patrimoine culturel.

Au Programme de cette animation culturelle et artistique en ligne ; les organisateurs talentueux ont concocté un plateau de spectacles assez riche et diversifié animé par Les conteurs : Mohamed Bariz, Hajiba al Maqori Azalia et Abderrahim El Maqori Al Azalia; par Al Msiyah Abdelilah Amal et par les froupes respectifs des HADDAWA avec Groupe Haddawa Marrakech, Ghiwane avec Meriyem Amal et RWAIS avec Araïs Brahim el Askri.

En plus de la présentation des Spectacles traditionnels, des films sur Al Halqa et Jemaa El-Fna et des Spectacles d’Art contemporain inspiré de la place ; cet evenements d’animation culturelle virtuel a été marqué aussi par l’organisation d’une visioconférence sur « Les arts, Artistes et l’espace » après Covid-19 avec la participation d’emenentes personnalités du monde culturel et de la recherche dont notamment et surtout : Golda EL-Khoury, directrice bureau Maroc UNESCO et représentante UNESCO Maghreb, Hamid Triki, historien, Ahmed Skounti, anthropologue, Azzouz Boujamid, directeur régional de la culture Marrakech Safi, Jaafer Kansouss, chercheur, Maha El Madi, responsable dar Bellarj et Said Belgada, division juridique AUM.

Pour Golda EL-Khoury, directrice bureau Maroc UNESCO et représentante UNESCO Maghreb, la place a été proclamée le 18 mai 2001 par le jury international de l’UNESCO parmi les 19 premiers chefs-d’œuvre du patrimoine moral et matériel de l’humanité à travers le monde.

En faisant cela avait-elle ajouté, l’UNESCO a voulu sensibiliser à l’importance de sauvegarder le patrimoine immatériel élément fondamental de la diversité culturelle et souligner la reconnaissance universelle de la richesse exceptionnelle de cette place.

Pour elle ; l’importance du patrimoine culturel et matériel ne réside pas seulement dans la manifestation culturelle en elle-même mais aussi dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu’elle transmet d’une génération à une autre.

Pour en savoir plus sur cette évènement culturel et artistique virtuel et sur les objectifs qui lui sont attribués, nous avons contacté Mr Said El Waradi organisateur de l’évènement et membre du collectif forum Marrakech demain qui a bien voulu nous faire cette déclaration (VIDEO)

Mohammed Drihem