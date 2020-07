COMITE PROVINCIAL DU DEVELOPPEMENT HUMUN D’IFRANE APPROUVE 14 PROJETS POUR PLUS D’UN MILLIARD DE CENTIMES

Mardi 07 juillet dernier, le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Ifrane a tenu sa seconde session au titre de l’an 2020 sous la présidence du Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid et en présence du Président du Conseil Provincial d’Ifrane mr Hammou Ouhalli.

Lors de cette nouvelle session, les membres du Comité Provincial du Développement Humain d’Ifrane ont discuté et approuvé la réalisation de 14 projets à caractère socio-éducatif et de développement pour un montant global de 13.169.702,00 Dhs dont 3.000.000,00 Dhs comme contribution de la fondation Mohammed V pour la solidarité à la réalisation d’un centre de Médecine de toxicomanie dans la ville d’Azrou dont le cout global est estimé à 5.000.000,00 dh.

Ce projet se compose de deux pôles à savoir : Celui de l’accompagnement social et la lutte contre les dangers de la toxicomanie et le pôle médical avec des salles de soins et de consultation médicale (médecine générale et médecine de la toxicomanie).

Les autres projets approuvés par le Comité Provincial du Développement Humain sont répartis sur différentes collectivités territoriales de la province d’Ifrane et sont ventilés comme ci-après détaillés :

Construction d’un mur de protection au centre commercial « MIMOUSA » d’Azrou pour 420000,00 Dhs

Achat de deux véhicules utilitaires respectivement pour les centres de « Dar Al Amane » et « Dar Attadamone » pour un montant total de 300000,00 Dhs.

Aménagement le centre de Dar Al Amane et équipement de sa cours des jeux au prix de 200000,00 Dhs

Achat et installation d’une cuisinière moderne et aménagement d’une chambre froide au centre de Dar Attadamone pour une enveloppe budgétaire de 300000,00 Dhs.

Aménagement extérieur et équipement du siège de la plateforme provinciale des jeunes d’Ifrane avec renforcement du courant électrique pour un montant 660000,00 Dhs.

Programmation des frais de fonctionnement de la dite plateforme provinciale des jeunes dont les frais de roulement ; le financement des AGR, la formation et l’accompagnement pour un montant global de 3.000.000,00 Dhs.

L’Initiative Royale d’un Million de cartables au titre de l’année scolaire 2020-2021 d’une enveloppe budgétaire de 2.089.702,00 Dhs et qui profitera à un total de 22630 élèves des deux sexes.

Achat de deux vannes de transport scolaire au profit de deux collectivités territoriales pour un montant de 600000,00 Dhs.

Réaménagement de Dar Taliba dans la localité de Dayet Aoua au prix de 200000,00 Dhs

Réaménagement de Dar Taliba de la localité de Ain Lahnouche pour un montant de 200000,00 Dhs

Réaménagement de Dar Talib de la localité d’Oued Ifrane pour une enveloppe de 200000,00 Dhs

Achat d’équipements supplémentaires pour la maison de la maternité de Ain Leuh au prix de 200000,00 Dhs

Mohammed Drihem