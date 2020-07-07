بلاغ صحفي الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – الدورة العادية 2020 بجهة الرباط سلا القنيطرة نسبة الحضور في اليوم الأول من محطة اختبارات القطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية بلغت 92،92 في المائة

بلاغ صحفي

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – الدورة العادية 2020 بجهة الرباط سلا القنيطرة

نسبة الحضور في اليوم الأول من محطة اختبارات القطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية

بلغت 92،92 في المائة

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن اليوم الأول من المحطة الثانية لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا- دورة 2020، التي همت المسالك العلمية والتقنية ومسلك الباكلوريا المهني، مر في ظروف جد عادية بجميع مراكز الإمتحان بالجهة,

وتشرفت أكاديمية الرباط خلال هذا اليوم بزيارة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي لبعض مراكز الاجراء التابعة للمديريتين الإقليميتين الرباط وسلا، حيث إطلعا على سير الامتحانات بهذه المراكز ومختلف الإجراءات الوقائية المتخذة بها لحماية المترشحات والمترشحين وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على مجريات هذا الاستحقاق الوطني.

وبهذه المناسبة ثمن السيد رئيس الحكومة المجهودات المبذولة من طرف مسؤولي القطاع وكل الفعاليات التربوية لانجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيدا في نفس الآن بالإجراءات المتخذة على مستوى هذه المراكز، تزامنا مع وضعية الطوارئ التي تعيشها المملكة المرتبطة بجائحة كورونا.

وبخصوص الاحصائيات المرتبطة باليوم الأول من هذا الاستحقاق، تخبرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة ، أنها سجلت حضور 32083 مترشحا ومترشحة من فئة المتمدرسين من أصل 34524 مترشحا بنسبة ناهزت 99.18%، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فبلغ عدد الحاضرين 2967 مترشحا من أصل 5168 أي بنسبة 57.41%، وهكذا بلغت النسبة الاجمالية للحضور 92.92%.

وارتباطا بالإجراءات المتخذة على مستوى الجهة لتقوية آليات مراقبة وتتبع جميع مراحل هذه الاختبارات، حرصت مصالح الأكاديمية على تنزيل التدابير التنظيمية المنصوص عليها بدفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا لسنة 2020، كما تم تشكيل لجن اليقظة الجهوية والإقليمية والمحلية من أجل التصدي لمظاهر الغش ومواجهة محاولات التشويش على مجريات هذا الاستحقاق الوطني الهام، مما مكن من تسجيل انخفاض ملحوظ في نسب الغش التي تم ضبطها خلال عملية الإجراء مقارنة مع النسب المسجلة برسم السنة الماضية.

هذا، وتؤكد الأكاديمية أن حالات الغش التي سيتم ضبطها خلال عملية التصحيح، سواء المرتبطة بتطابق أجوبة المترشحين، أو المنقولة من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدتها لجان اليقطة الجهوية والاقليمية، ستخضع للاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الاشهادية

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عبد الحفيظ عدنان

رئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

جهة الرباط سلا القنيطرة

الهاتف: 0700089585