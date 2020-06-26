62112مترشحة ومترشحا لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا دورة 2020 بالجهة بينهم 207 من ذوي إعاقة و122 سجين وترتيباتصارمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد

بــــلاغ صحفي

62112 مترشحة ومترشحا لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا دورة 2020 بالجهة

بينهم 207 من ذوي إعاقة و122 سجين

وترتيبات صارمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2020، بلغ ما مجموعه 62112 مترشحا ومترشحة بزيادة قدرها 3% بالمقارنة مع عدد المترشحين بالموسم الماضي، منهم 18509 مترشحا حرا.

وقد بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي على صعيد الجهة 36424 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم الخصوصي 7179 مترشحا ومترشحة.

وتخبر الأكاديمية أنها عبأت أكثر من 18000 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، من بينها 4320 أستاذة وأستاذ مكلفين بعملية التصحيح بحوالي 50 مركزا موزعة على المديريات السبع، مع تمكين الأساتذة من القيام بعملية التصحيح خارج مديرياتهم الأصلية بناء على بطاقة الرغبات.

وبخصوص توزيع أعداد المترشحين على المديريات الإقليمية فقد بلغ عددهم 9846 مترشحا ومترشحة (بنسبة 16 بالمائة) بالرباط، و 15325 مترشحا ومترشحة (25 بالمائة) بالمديرية الإقليمية بسلا، و9376 (بنسبة 15 بالمائة) بالمديرية الإقليمية للصخيرات تمارة، و6589 بنسبة 10 بالمائة بالمديرية الإقليمية للخميسات، و11590 بنسبة 19 بالمائة بالمديرية الإقليمية للقنيطرة ، فيما بلغ مجموع المترشحين بالمديرية الإقليمية لسيدي سليمان 3313 بنسبة 5 بالمائة، و6073 مترشحا ومترشحة بنسبة بلغت 10 بالمائة بالمديرية الإقليمية لسيدي قاسم. من جانب آخر، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا ـ دورة 2020 ـ في صفوف التلاميذ ذوي إعاقة الخاصة 207 تلميذا وتلميذة سيجتازون الاختبار الوطني، سيتفيدون من عملية تكييف الامتحانات. فيما بلغ عدد المترشحين بالمؤسسات السجنية 122 مترشحا موزعين على: السجن المركزي بسلا (24 مترشح) والسجن المركزي بالقنيطرة (72 مترشح) والسجن المحلي بالخميسات (20 مترشح).

والتزاما بالتوجيهات الوزارية ودفتر المساطر المنظم لمجريات الامتحان الوطني للبكالوريا، فسيتم تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.

وحسب نوعية الشعب، بلغ عدد المترشحون لاجتياز هذه الامتحانات بالقطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية 34522 مترشحا ومترشحة (بنسبة 56%) بينهم 8066 مترشحا سيجتازون هذه الاختبارات بالمسالك الدولية خيار فرنسية و74 خيار إنجليزية و1438 بالمسالك المهنية، فيما بلغ عدد المرشحين بقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 27590 (بنسبة 44%).

وبخصوص مراكز الامتحان فقد بلغ عددها 268 مركزا موزعة على 37 مركزا بالرباط منها 6 قاعات رياضية و7 مدرجات جامعية، و60 مركز إجراء بسلا منها قاعة رياضية واحدة، و47 مركزا بالصخيرات تمارة منها قاعتين رياضيتين، و39 مركزا بالخميسات منها قاعتين رياضيتين، و44 مركزا بالقنيطرة ب 3 قاعات رياضية و4 مدرجات جامعية، و12 مراكزا بسيدي سليمان منها قاعة رياضية واحدة، و29 مركزا بسيدي قاسم بقاعة رياضية واحدة.

وارتباطا بالترتيبات والاحتياطات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، التي نصت عليها التوجيهات الحكومية والوزارية، عملت الأكاديمية على تنزيل محكم لجميع المقتضيات الواردة في دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، حيث تم القيام بالعمليات التالي:

· إعداد بروتوكول صحي يوضح جميع الإجراءات الوقائية التي يجب على مختلق المتدخلين الالتزام بها؛

· استعمال الفضاءات الشاسعة كالقاعات الرياضية المغطاة والمدرجات الجامعية؛

· تقليص عدد المترشحين بالقاعات الدراسية الى 10 والرفع من عدد مراكز الامتحان والتصحيح؛

· إجراء التحليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لفريق الاعتكاف (المعتكفون – المشرفون والمكلفين بالتغذية والنظافة)؛

· تنظيم زيارات ميدانية من طرف مسؤولي الصحة والسلطات الأمنية لمقر الاعتكاف، وفضاء التغذية، والمرافق المستغلة في الامتحان قبل الاعتكاف وخلاله؛

· توفير الكمامات والألبسة الواقية القفازات والواقيات الشفافة والمعقمات الكحولية وأدوات التعقيم لجميع المتدخلين في هذه العملية؛

· تمكين المترشحين من طبع واستخراج الاستدعاءات عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض؛

· تعقيم كافة مرافق المراكز قبل وخلال الامتحان بمعدل مرتين في اليوم وضع مخططات محلية لتيسير تدفق المترشحين أثناء الدخول والخروج بوضع الحواجز والتشوير الأرضي لضمان التقيد بالتباعد المكاني بين المترشحين قبل ولوج مراكز الامتحان، مع إلزام المترشحين بوضع الكمامات وبتعقيم اليدين عند بداية ونهاية كل حصة من حصص الاختبار؛

· التعقيم القبلي والمنتظم للفضاءات المخصصة للتصحيح ومطالبة الأساتذة المصححين بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والألبسة الواقية، وتوزيعهم على القاعات بأعداد تفي بشرط مسافة التباعد المكاني.

والأكاديمية، إذ تهيب بكل المترشحات والمترشحين التقيد بقواعد السلامة الصحية والتدابير الوقائية المتخذة لتفادي تفشي وباء كورونا المستجد، تتقدم بعبارات التقدير والشكر للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط والسادة عمال عمالات وأقاليم الجهة وكذا ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على انخراطهم اللامشروط في كل مراحل إعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.

—

عبد الحفيظ عدنان

رئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

جهة الرباط سلا القنيطرة

الهاتف: 0700089585