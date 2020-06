TOURISME :

LA VILLE D’IFRANE SE PREPARE A RECEVOIR SES AMOUREUX DANS DE MEILLEURES

CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SERVICES

Mohammed Drihem

Dans le cadre des préparatifs entreprises au niveau de la ville d’Ifrane en vue d’accueillir ses amoureux parmi les estivants et touristes qui optent pour un meilleurs séjours d’été au cœur de la montagne marocaines en général et dans la ville d’Ifrane très particulièrement ; le Gouverneur de SM Le Roi dans la Province d’Ifrane ; Mr Abdelhamid El Mazid a tenu lundi 22 juin 2020 dernier, une réunion avec les opérateurs touristiques de la ville d’Ifrane consacrée à la préparation de la relance de l’activité touristique et de la saison estivale au niveau de cette destination préférée de plus d’un estivants national.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette réunion avec les hôteliers, restaurateurs, différents gérants de cafés-glaciers et salons de thé de la cité et Guides de montagnes de la province, le Gouverneur d’Ifrane a tenu de féliciter ; de prime abord ; l’assistance et à travers elle, toute la population d’Ifrane pour leur mobilisation sans faille aux cotés des autorités provinciale et locales et des services sanitaires et sécuritaires pour lutter contre la pandémie du COVID-19 en observant l’état d’Urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics au niveau de la ville d’Ifrane qui n’a enregistré, Grace à Dieu, aucun cas d’infection par le COVID-19.

Par la même occasion, Abdelhamid El Mazid a assuré l’assistance que les services compétents vont se pencher sur l’élaboration d’un plan d’attraction touristique qui fera d’Ifrane une destination prisée lors de cette saison estival 2020 et qui permettrait l’amélioration des recettes chez les différents acteurs et opérateurs concernées par l’activité de ce secteur vital pour la ville qu’est celui du tourisme.

Après présentation et discussion des différents problèmes soulevés par l’assistance et qui ont été vécus par le secteur touristique durant cette période de crise de la pandémie du coronavirus; le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid a incité tous les opérateurs touristiques à une mobilisation totale pour réussir la relance de l’activité touristique dans cette ville et ce, en réservant un meilleur accueil aux estivants tout en leur assurant des services de qualité. Dans ce sens avait-il ajouté ; les services de la province d’Ifrane ; selon leurs prérogatives et les pouvoirs qui leurs sont échus ; ne ménageront aucun efforts pour les soutenir et les aider à dépasser les problèmes dus au COVID-19.

Dans cette optique ; selon Abdelmalek El Majra S.G de l’Association des hôteliers et restaurateurs; le Gouverneur d’Ifrane a assuré les opérateurs touristiques qu’il interviendra auprès les différents services et entre autres et surtout ceux de l’ONEE, du fisc, des banques et de la CNSS pour les inciter à procéder au report des payements des factures d’eau et d’électricité et taxes notamment les taxes municipales relatives à la période de fermeture dictée par la crise du coronavirus.

Aussi ; afin de pouvoir observer la distanciation sociale au niveau des cafés restaurants de la ville d’Ifrane lors de l’ouverture prévue pour le 25 juin 2020 conformément aux nouvelles mesures annoncées conjointement par le ministère de l’Intérieur et celui de la Santé annonçant l’ouverture des centres commerciaux, les cafés, restaurants, hammams et les clubs de sport avait-il ajouté; le Gouverneur d’Ifrane a autorisé les opérateurs touristiques à occuper et exploiter temporairement les places et surfaces publiques existantes devant leurs établissements en vue d’assurer un meilleurs services respectant la distanciation sociale.

Pour Lahrizi Abdellah, président de l’association des Guides de tourisme de montagne à Ifrane, cette rencontre a été fructueuse à plus d’un égard surtout quand on sait que dès l’ouverture des travaux de la réunion, le gouverneur a brisé la glace en invitant les opérateurs à s’exprimer librement et à exposer leurs problèmes en vue de pouvoir trouver ensemble ; des solutions en leur demandant : « Qu’est-ce que vous attendez de votre Gouverneur pour réussir cette relance du secteur ?».